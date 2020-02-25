День крымского сопротивления российской оккупации в Украине проводится ежегодно 26 февраля. В этот день крымские татары и проукраинские активисты помешали России сохранить видимость законности аннексии Крыма.

Почему именно 26 февраля считается переломным в современной истории украинского полуострова – в материале OBOZREVATEL.

Митинг 26 февраля

Митинг 26 февраля

25 февраля 2014 года в публичном пространстве появилась информация о том, что парламент АР Крым планирует поставить на повестку дня 26 февраля "Заявление по общественно-политической ситуации в Крыму". В связи с этим Меджлис призвал жителей Крыма прийти к зданию Рады АРК в знак протеста против принятия сепаратистских решений. Митинг был анонсирован на 10:00 утра под лозунгом "Сохранение территориальной целостности Украины и недопущение принятия Верховной Радой АРК решений, направленных на дестабилизацию ситуации в автономии".

Пророссийские активисты, среди которых были сотрудники милицейских отрядов "Беркут", завезенные с территории РФ провокаторы и массовка, так называемая "самооборона" Сергея Аксенова, 26 февраля также собрались под зданием крымского парламента.

В какой-то момент крымская милиция, якобы получив команду, прекратила ограждать оба митинга и ушла из-под крымского парламента. Тут же начались стычки между проукраинскими и пророссийскими участниками протестов. Во время столкновений пострадало тридцать человек, шестеро были госпитализированы, два человека погибли.

Столкновения под крымским парламентом

Крым – Украина

В конечном итоге крымским татарам и активистам удалось оттеснить сторонников сепаратизма от здания крымского парламента. Митинг в поддержку единой Украины продолжился под лозунгами "Крым – это Украина", "Я русский, но хочу жить в Украине", "Украина – единая страна", "Прочь Россию". Сессия крымского парламента была сорвана.

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Последствия митинга 26 февраля

Митинг за единую Украину ровно на один день оттянул аннексию Крыма. Но самое главное – он не дал возможности Кремлю заявить, что Крым присоединился к РФ добровольно. 27 февраля, на следующий день после митинга, "зеленые человечки" – бойцы российских спецподразделений – начали захват административных зданий в Крыму. Вопрос о так называемом референдуме Совет АР Крым принимал фактически под дулами автоматов. Россия была вынуждена на весь мир продемонстрировать свою неприкрытую агрессию, на долгие годы превратившись в страну-изгоя.

День крымского сопротивления российской оккупации

Верховная Рада Украины, своим постановлением №3807 от 2 февраля 2016 года, учредила День крымского сопротивления российской оккупации и установила для него дату – 26 февраля.

Митинг в Крыму 26 февраля 2014 года

В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, призванные напомнить – Крым находится в оккупации уже шесть лет.

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