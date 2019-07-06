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Крым, учись! В сети появились красноречивые фото с Ялты и Кирилловки

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Туристы забыли об аннексированном Крыму и который год подряд игнорируют местные курорты.

Так, журналисты решили сравнить количество отдыхающих на пляжах Кирилловки и Ялты. Фото оказалось не в пользу крымской курортной столицы, пишет РИА "Мелитополь".

Так, снимки были сделаны в 11:00: первое – это скриншот с онлайн-камеры, которая установлена на набережной Ялты в районе кафе "Апельсин". Второе – на пляже в Кирилловке.

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При этом жители Кирилловки утверждают, что в этом году сезон "так себе".

Ялта

Ялта

Кирилловка

Кирилловка

Как сообщал OBOZREVATEL, крымские блогеры подметили, что туристы из России приезжают на отдых в аннексированный Крым со своими полуфабрикатами, боясь потратить там лишние деньги.

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати...а что такое....кириловка..???Это где???
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати откорю секрет...в Ялте всегда на пляже было мало людей...В с е г д а
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
))))Уржало...Вся Россия смеётся с фотографий с КПП в Крыму...ооогромные очереди из машин...с Окраины))))))))))))))))))))))))))))0Обозреватель...покажи нам эти фотки))
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