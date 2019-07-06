Крым, учись! В сети появились красноречивые фото с Ялты и Кирилловки

Туристы забыли об аннексированном Крыму и который год подряд игнорируют местные курорты.

Так, журналисты решили сравнить количество отдыхающих на пляжах Кирилловки и Ялты. Фото оказалось не в пользу крымской курортной столицы, пишет РИА "Мелитополь".

Так, снимки были сделаны в 11:00: первое – это скриншот с онлайн-камеры, которая установлена на набережной Ялты в районе кафе "Апельсин". Второе – на пляже в Кирилловке.

При этом жители Кирилловки утверждают, что в этом году сезон "так себе".

Ялта

Кирилловка

Как сообщал OBOZREVATEL, крымские блогеры подметили, что туристы из России приезжают на отдых в аннексированный Крым со своими полуфабрикатами, боясь потратить там лишние деньги.

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