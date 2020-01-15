"Крым нам достанется": любимая газета Путина выдала новый унизительный фейк об украинцах

Российская газета "Комсомольская правда" написала очередной фейк о том, что якобы украинцы ездят на отдых в оккупированный Крым.

Издание, которое называют любимой газетой президента РФ Владимира Путина, написало, что граждане Украины приобрели путевки на курорт аннексированного полуострова на 2020 год.

"Многие жители Украины все охотнее едут в Крым на отдых и даже заранее заказывают путевки в здравницы полуострова уже на весну и лето 2020-го. Только не всем отдых вообще по зубам", – говорится в публикации.

При этом "КП" приводит цитату якобы киевлянки, которая говорила, что в Крым приехал двойник Путина.

"Так это его двойник. У него зараз четыре двойника. Нехай росияни там працюэ (КП исказило украинскую речь, по русс. "Пускай россияне там работают"). Все равно нам в Крыму потом все достанется", – писала российская газета.

Российские СМИ Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров с начала 2019 года якобы посетило около миллиона отдыхающих из Украины.

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