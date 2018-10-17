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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Крым, добро пожаловать в гавань! А вас предупреждали...

123.6т

Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни... ...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще.

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Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы слов то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

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А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.

Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите".

Выучите и её тоже. Пригодится.

Добро пожаловать в гавань.

А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник:Telegram Аркадия Бабченко
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Кривенко Александр
Кривенко Александр
Все по делу, а потому вызывает такой поток говна из ватноголовых хуйлососов. Соболезнования Роксолане, КрымЮА, КБ, татарам, не предавшим свой народ, но ни как не ольгинским уебкам, не имеющим к Крыму ни малейшего отношения.
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Bio Sphera
Bio Sphera
Бабченко отрабатывает право находиться в Украине)
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
Ярче новой звезды вспыхнули пердящие места у тролляче кацапобыдла. Как же пылает! Какие фонтаны и потоки фекалий - фейерверк. Значит правильно все написал Аркадий, значит попал в точку, на яйки наступил путеноидам. Спасибо ему за этот фейерверк - сделал день. А крымчанам - хотели "камни с неба"? Получайте. И камешки и булыжники. Украинцам - ещё одно послание - держаться как можно дальше от этого гнойника, давить все паростки " русского мира" (читай терроризма) на корню, гнать со своей земли вместе с ихними порами, любителями СССР и поклонниками хуйла, гнать сцаными тряпками по ебалам и не мешкать. Всякие жопоблоки с мураевыми , новинскими, добкиными и прочей мразью - на километры не допускать ни к власти ни к политике - иначе не заметим как всех нас затянут в это ебонутое болото.
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