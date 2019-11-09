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9 ноября • обновлено в 10:02
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Крым чей? Украинец показательно поставил на место россиян в самолете

14.3т Читать материал на украинском

Известный украинский журналист Руслан Горовой рассказал, как в самолете рейса "Франкфурт – Чикаго" столкнулся с пассажирами из России и вступил с ними в спор из-за Крымы.

Об этом он написал в Facebook. В комментариях пользователи соцсети поддержали журналиста.

Крым чей? Украинец показательно поставил на место россиян в самолете

https://www.facebook.com/gorovyi.ruslan

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По словам Горового, в самолете к нему по-русски обратились два парня с просьбой поменяться местами, чтобы они смогли сесть вместе со своими знакомыми. При этом пассажиры сообщили, что проживают в России.

В ответ журналист поинтересовался у них, "чей Крым", после чего парни ответили, что являются аполитичными и "не очень в политике". На это Горовой предложил им в дальнейшем лететь с девушками отдельно.

Пользователи Facebook поддержали реакцию журналиста и предложили свои варианты решения "конфликта".

Крым чей? Украинец показательно поставил на место россиян в самолете

В комментариях также отметили, что теперь россияне станут "политичными" а также подчеркнули удовольствие от наблюдения за "пещерной русофобией".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Monobank попал в громкий скандал из-за опубликованной карты Украины, на которой нет аннексированного Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы по своей природе трусливы, не стал бы он у двух русских мужиков спрашивать чей Крым
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2
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Очередная украинская перемога. От этих рассказов и экономика поднялась и народ сказочно зажил, Крым и Доннбасс вернулись.больше таких историй
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6
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Читал эту правдивую историю здесь год назад. Только там оккупанты стульчик в египетском отеле попросили, а так всё дословно пересказано.
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7
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