Крым чей? Украинец показательно поставил на место россиян в самолете

Известный украинский журналист Руслан Горовой рассказал, как в самолете рейса "Франкфурт – Чикаго" столкнулся с пассажирами из России и вступил с ними в спор из-за Крымы.

Об этом он написал в Facebook. В комментариях пользователи соцсети поддержали журналиста.

https://www.facebook.com/gorovyi.ruslan

По словам Горового, в самолете к нему по-русски обратились два парня с просьбой поменяться местами, чтобы они смогли сесть вместе со своими знакомыми. При этом пассажиры сообщили, что проживают в России.

В ответ журналист поинтересовался у них, "чей Крым", после чего парни ответили, что являются аполитичными и "не очень в политике". На это Горовой предложил им в дальнейшем лететь с девушками отдельно.

Пользователи Facebook поддержали реакцию журналиста и предложили свои варианты решения "конфликта".

В комментариях также отметили, что теперь россияне станут "политичными" а также подчеркнули удовольствие от наблюдения за "пещерной русофобией".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Monobank попал в громкий скандал из-за опубликованной карты Украины, на которой нет аннексированного Крыма.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся