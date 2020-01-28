День памяти Героев Крут: как первые украинские "киборги" остановили армию большевиков

29 января 1918 года состоялся бой под Крутами. Тогда 600 украинских студентов не только остановили четырехтысячную армию большевиков, но и замедлили присоединение Украины к "красной" России.

Начиная с 2004 года Украина отдает дань памяти первым "киборгам" в День Героев Крут. Как в украинскую историю была вписана одна из самых трагических и одновременно легендарных страниц – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Бой под Крутами

День памяти Героев Крут

Чтить память Героев Крут в Украине на государственном уровне начали только в 2004 году. В 2006 году возле железнодорожной станции "Круты" был возведен мемориал памяти героям, а в 2012 году на Аскольдовой могиле установили Памятный Крест Героям Крут.

Бой под Крутами Украинский институт национальной памяти сравнивает с обороной Донецкого аэропорта, а юношей, которые пожертвовали своими жизнями ради свободы молодой Украины называет первыми "киборгами".

Мемориал памяти Героев Крут

Предпосылки боя под Крутами

В конце декабря 1917 года большевики открыто выступили против существования Украинской Народной Республики. Для начала они создали в Харькове марионеточное "Украинское красное правительство", которое объявило войну УНР.

Герои Крут - первые киборги УИНП

Позже, в поддержку "харьковского правительства", отправили войска из Москвы, Питера, и т.д. Стоит отметить, что уже тогда, более сотни лет назад, свою вооруженную агрессию Москва называла "гражданской войной".

Бой под Крутами: коротко

Четырёхтысячная большевистская группировка двигалась на Киев, с целью захватить украинскую столицу. Сначала силы УНР на какое-то время остановили врага у железнодорожной станции "Бахмач", на Черниговщине, но после нескольких дней ожесточенных боев украинцы отступили к станции "Круты", на заранее подготовленные позиции. Именно там 29 января на них вышли отряды большевиков.

Украинские войска, которые заняли оборону под Крутами, насчитывали около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 – Первой Киевской казачьей школы и второй Киевской украинской гимназии имени Кирило-Мефодиевского братства. К ним на помощь пришли также около 80 местных добровольцев, "вольных казаков".

Схема боя под Крутами

Сам бой продолжался до позднего вечера 29 января. Украинцы отразили несколько атак, но потери были слишком крупные. Командир УНР Аверкий Гончаренко отдал приказ – отступать к эшелону, который ждал в двух километрах от станции. При отступлении один из студенческих отрядов в сумерках потерял ориентир и вернулся на станцию "Круты", уже занятую красноармейцами. Там они были взяты в плен. Красный командир Егор Попов, разъяренный страшными потерями, которые понесли большевики от горстки студентов, приказал перебить пленных.

Над захваченными студентами большевики сначала поиздевались, а потом расстреляли. Один из защитников Крут перед расстрелом запел "Ще не вмерла Україна" – остальные студенты поддержали пение и погибли с украинским гимном на устах.

Погибшие в бою под Крутами День

Хоронить героев большевики запретили. Однако после их отступления тела защитников Крут были преданы земле, а позднее приказом правительства УНР 28 Героев Крут были перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве. Когда советская власть все же пришла в Украину, то сделала все возможное, чтобы о бое под Крутами забыли на долгие годы.

Последствия боя под Крутами

Бой под Крутами остановил наступление большевистской армии на целых четыре дня. Более того – это дало время для подписания Брест-Литовского мирного договора, в результате чего РСФСР признала независимость УНР и вывела войска с украинских земель. В итоге это на некоторое время замедлило дальнейшее присоединение Украины к Советскому Союзу.

Памятный Крест Героям Крут в Киеве

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, внешняя разведка Украины рассекретила несколько сотен архивных документов о деятельности УНР. Среди них и те, что касаются убийства главы Директории Симона Петлюры.

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