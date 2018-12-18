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Крупнейший университет Украины уйдет на двухмесячные каникулы

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Крупнейший университет Украины "Львовская политехника" закрывается на два месяца на зимние каникулы из-за отсутствия денег на оплату отопления в учебных корпусах.

Об этом рассказал проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак, уточнив, что каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 25 февраля, передает пишет Zaxid.net.

На время приостановки учебного процесса все 23 корпуса будут закрыты. А чтобы студенты могли догнать программу в университете сократят период каникул летом.

"Мы составили такой график, которым запланировали длиннее каникулы зимой, зато мы уменьшили летние каникулы. 25 февраля наши студенты выходят на обучение и учатся до 10 июня, затем до конца июня – сессия, а семестр завершающемся 30 июня", – рассказал Давидчак.

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Он уточнил, что продолжили зимние каникулы из-за подорожания коммунальных услуг, а в университете наблюдается недостаток средств.

Крупнейший университет Украины уйдет на двухмесячные каникулы

"И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы с 1 июня, а так начинаем с 1 июля", – пояснил проректор.

В свою очередь представитель НУ "Львовская политехника" Ярослав Мельник рассказал, что зимой стоимость коммунальных услуг за один день составляет около 350 тыс. грн, что в полтора раза выше, чем в теплый период года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Львовская политехника" входит в топ 10 лучших университетов мира. Ранее в заведении рассказали, что переведут студентов на дистанционное обучение из-за подорожания газа. Также был принят новый график зачетов и экзаменов.

Читайте все новости по теме "отопительный сезон" на OBOZREVATEL.

Тема
отопительный сезон
Место
УкраинаЛьвов
Тег
университет
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Так вообще сделать каникулы на всю зиму, а летом учится
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