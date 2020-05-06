Крупнейшая вспышка в частной больнице: на Кировоградщине коронавирусом заразилось 153 медика

В Кировоградской области с начала распространения пандемии коронавируса диагноз COVID-19 подтвердили у 153 медицинских работников.

Об этом заявил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь, говорится на сайте ОГА. Двое из них скончались, 60 медиков вылечились и вернулись на рабочие места.

По его информации, крупнейшая вспышка коронавируса произошла в частной больнице в Кропивницком. Там заразилось 50 медиков, что составляет 20% всего медперсонала. Некоторые из зараженных сотрудничали и с другими областными клиниками.

Он отметил, что новый очаг зафиксирован в медучреждении, которое не было предназначено для приема заболевших коронавирусом. Когда увидели вспышку, было подписано распоряжение о запрете дальнейшей госпитализации пациентов в этой больнице.

Кроме того, заражены COVID-19 30 работников Центральной городской больницы в Кропивницком, 19 сотрудников областного госпиталя ветеранов войны, 15 медиков скорой помощи и 12 — областной больницы.

Всего заболели: 58 медсестер, 42 врача, 37 санитаров и 16 других медиков. 64 из них проходят лечение по месту жительства, 26 – госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Умерли сотрудник Центра экстренной скорой помощи и фельдшер.

По состоянию на 6 мая, в области подтвержден 401 случай инфицирования COVID-19. Из них 154 человека выздоровели, 19 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центральной районной больнице Кременчуга заведующий отделением этого лечебного учреждения проводил операции, будучи больным COVID-19.

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