Кронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 26 мая

По состоянию на вторник, 26 мая, в Украине официально подтверждено 21 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 339 было обнаружено за прошедшие сутки.

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Такие данные обнародованы на сайте Кабмина и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине не утихает

При этом от COVID-19 в стране умерли 644 человека (+21 за сутки), а 7575 пациентов (+341) полностью побороли болезнь.

Скриншот covid19.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом, наступления которой эксперты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения. Или тогда, когда вирус сам потеряет силу. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал

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