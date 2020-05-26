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26 мая • обновлено в 08:51
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Кронавирус в Украине не отступает, количество больных опять выросло: статистика Минздрава на 26 мая

1.3т
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По состоянию на вторник, 26 мая, в Украине официально подтверждено 21 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 339 было обнаружено за прошедшие сутки.

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Такие данные обнародованы на сайте Кабмина и Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине не утихает

Коронавирус в Украине не утихает

При этом от COVID-19 в стране умерли 644 человека (+21 за сутки), а 7575 пациентов (+341) полностью побороли болезнь.

Скриншот

Скриншот

covid19.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине удастся избежать второй волны заболеваемости коронавирусом, наступления которой эксперты прогнозируют на осень, в случае массовой вакцинации населения. Или тогда, когда вирус сам потеряет силу. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

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