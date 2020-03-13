Коронавирус – это то, чего нельзя было предсказать, такой себе черный лебедь. Хотя предпосылки были, просто в последние годы мы перестали обращать внимания на то, что основные инвестиции, интерес рынков и людей был связан с виртуальными технологиями. С технологиями, которые позволяют нам общаться, средства доставки – сервис индустрии. Но проблемы-то никуда не делись, люди не живут в виртуальном пространстве и не в матрице. У нас, у людей, есть свои реальные проблемы.

К сожалению, индустрии, которые были связаны с конкретными вещами и которые помогают людям улучшать условия жизни, жить дольше, пытаться лучше, были оттеснены на второй план.

Практически за последние 20 лет прекратилась разработка новых антибиотиков, в действие было введено минимальное число. Вирусология находилась в загоне, это никому не было выгодно. Это были не те продукты корпоративной деятельности, которые имеют высокую рыночную цену. Большинство фармакологических компаний было занято производством препаратов от хронических проблем.

Учитывая глобализацию, было понятно, что рано или поздно, можно ожидать подобной вспышки. Хорошо, как говорится, быть умным задним числом, но все условия для распространения такого вируса были созданы.

Кроме этого глобальная экономика включает в себя элементы, как рыночной, так и авторитарно-рыночной экономики. Ждать абсолютной прозрачности от глобальных рыночных механизмов не приходится. То, как в Китае пытались заглушить ситуацию с вирусом, напоминает, как СССР пытался забить информацию по Чернобылю. Это послужило толчком.

Очевидно, если бы подобная ситуация возникла в демократической стране, то скорее всего, она была бы погашена на более раннем этапе. Китай, с его огромным населением и параноидальной тягой любого авторитарного режима к полному контролю и нераспространению негативной информации, потерял как минимум месяц. За это время люди из Уханя, а это многомиллионный город, продолжали разъезжать по свету и в первую очередь по ближайшим странам – Южная Корея, Япония. Попало и в Европу. Вот так тоталитарные системы оказываются абсолютно неготовыми к работе в условиях глобализации.

Безусловно, кризис будет развиваться, мы еще глубоко не зашли к нижней точке. Если смотреть на статистику по Америке и ЕС, ситуация в ближайшие месяцы будет ухудшаться. Вопрос – как далеко это зайдет и как скоро рыночные системы на Западе начнут перестраиваться и в свободном мире. Совершенно очевидно, что на сегодня экономика западных стран не готова к такому кризису.

Во многом все из-за того, что люди перестали обращать внимания на фундаментальные и инфраструктурные вещи. Если смотреть на капитализацию крупнейших мировых компаний, все они работают в виртуальном пространстве. Но жизнь-то идет на земле. И вдруг выясняется, что, когда наступает кризис, эти рыночные системы оказываются неподготовленными.

Когда основной упор делается на процветании финансовых рынков, естественно отбрасывается все, что приносит наименьшую прибыль. В этом плане, лекарства, которых сейчас не хватает от коронавируса, всегда были за чертой потенциальной прибыльности, которая оправдывала бы большие вложения.

И вообще, любые лекарственные препараты требуют колоссальных усилий для того, чтобы войти в обиход.

Во многом нынешний кризис заставит обратить внимание на какие-то перекосы в развитии свободного мира. Хотя с другой стороны есть большая опасность, что диктаторы, вроде Путина, будут стараться использовать кризисную ситуацию для наращивания своего политического капитала. А это в первую очередь связано с продолжением путинской агрессии по всем направлениям.

Не знаю, можно ли сравнивать нынешний кризис с кризисом 2008 года. Тогда был финансовый кризис, связан с бесконтрольным финансированием разных проектов. Большие банки разбрасывали кредиты направо и налево, в какой-то момент не хватили ликвидности, и существующая традиционная система дала сбой. Те проблемы, которые начали вскрываться тогда, никуда не делась. Но было принято решение закачивать деньги и наращивать внешний долг.

Подобную политику приняли европейские компании, но на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда учетная ставка в некоторых странах стала отрицательной. Фактически, людей лишают возможности делать накопления. Конфискационная политика. Как они говорят, деньги должны работать. На самом деле это не столько работа денег, сколько принудительная конфискация средств в рынки. А рынок сам по себе ничего же не производит. Сегодняшний кризис как раз и показывает все эти глубинные проблемы и перекосы в экономике, которые не решаются только закачиванием денег. Например, американская федеральная резервная система сделала первый шаг по снижению напряженности, понизив учетную ставку на полпроцента. Несмотря на такое колоссальное решение, эффект оказался нулевым. Рынки отыграли, а потом снова все пошло вниз.

В четверг, 12 марта, американская федеральная резервная система вбросила триллион долларов. Понятно, что это поддерживает рынки на плаву, но не решает всех проблем: все равно пока все красное. Пока мы будем только вбрасывать деньги, решения проблемы, на которую указывает кризис, не произойдет.

Надо понимать, как работает глобализация. Она не может являться самоцелью потому что упорядоченный способ мировой торговли. Но когда важными игроками на этом поле являются Китай, Россия и Саудовская Аравия, надо понимать, что они не заморачиваются правилами, принятыми в свободном мире.

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