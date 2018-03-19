Кремлевская стена затрещала: политик объяснил, как один закон Украины разрушит планы Путина

Закон Украины "О прощении" призван разрушить "стену", которую построил Кремль вокруг Донбасса, сделав местных жителей заложниками.

В сложившейся ситуации украинцам самим нужно определяться, как будем возвращать территории и налаживать совместную послевоенную жизнь, заявил экс-депутат Верховного Совета АР Крым и председатель правозащитной организации "Сила права" Андрей Сенченко в своем блоге на "Обозревателе".

"Пятый год, каждый день этой войны, оккупационные администрации Крыма и Донбасса, российские спецслужбы и зомбоящики пытаются внедрить в сознание наших граждан, проживающих на оккупированных территориях, мысль о том, что все мы, живущие на свободной территории страны, считаем их предателями и ненавидим. Строить кремлевскую стену страха, непонимания и ненависти между свободной и оккупированными территориями Украины помогают и наши ура-идиоты", - считает он.

Правозащитное движение "Сила права" предложило для общественного обсуждения проект Закона Украины "О прощении", который вызвал настоящую истерику в большинстве российских СМИ.

"Российские каналы лгут – проект Закона не предусматривает никаких процедур покаяния для миллионов людей, живущих на оккупированных территориях и не совершавших никаких преступлений. Они жертвы оккупации, а не пособники агрессора. Проект Закона не допускает применение процедуры прощения за тяжкие преступления против своей страны", - пишет Сенченко.

По его словам, правом на прощение могут добровольно и индивидуально воспользоваться только те, кто под воздействие агрессивной российской пропаганды или в силу жизненных обстоятельств совершили преступления небольшой и средней степени тяжести и раскаялись в содеянном.

"Процедура прощения никого не освобождает от ответственности, но предполагает замену наказания в виде тюремного срока на альтернативное наказание в виде временного ограничения прав", - подчеркнул Сенченко.

Как сообщал "Обозреватель", Центр деоккупации и реинтеграции движения "Сила права" подготовил законопроект "О прощении", действие которого предлагается распространить жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ позволить определить, кто является террористами, а кто стал заложником агрессии России на Донбассе