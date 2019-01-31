Кремль не отказался от планов на Украину: Полторак выступил с серьезным предупреждением

Россия не отказалась от идеи захватить украинские земли военным путем, поэтому ВСУ должны быть готовы в любой момент.

Такое заявление в ходе заседания Комитета реформ Минобороны и Вооруженных сил Украины сделал министр обороны Степан Полторак.

"2018 был годом, когда мы наблюдали и готовились. РФ создала группировку войск, которое было способно начать агрессию против Украины. РФ значительно подняла градус агрессивной политики в Азовском море", – сказал он.

Униан

Также министр отметил,что введение военного положения поспособствовало укреплению готовности Украины к защите своих территорий.

"Мы развернули группировки войск и увеличили их количество, особенно на опасных направлениях. Мы сосредоточили запасы и увеличили количество, провели определенные мероприятия по повышению возможностей Вооруженных сил и других сил обороны. Кроме того, мы значительно повысили уровень готовности резервистов", – пояснил он.

Степан Полторак ВВС

Министр анонсировал дальнейшую реализацию в 2019-2020 годах начатых реформ в сфере обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина попала в российское полукольцо от Беларуси до Приднестровья, которое грозит масштабной агрессией.

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