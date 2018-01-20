Крайне сложные условия: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

В Украине в период с 21 по 23 января резко ухудшится погода на востоке и юге страны, где ожидаются мокрый снег и дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Этими днями тяжелая погода ожидается на востоке Украины и на юге. Мокрый снег, дождь, сильный ветер", - написала она.

"А если снег, то и налипание мокрого снега, гололед, гололедица, ситуация на дорогах существенно усложнится.

Позвоните, напишите, кто у вас там есть", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", украинская модель Playboy стала ведущей прогноза погоды на ObozTV.