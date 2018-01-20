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Крайне сложные условия: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

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В Украине в период с 21 по 23 января резко ухудшится погода на востоке и юге страны, где ожидаются мокрый снег и дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Этими днями тяжелая погода ожидается на востоке Украины и на юге. Мокрый снег, дождь, сильный ветер", - написала она.

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"А если снег, то и налипание мокрого снега, гололед, гололедица, ситуация на дорогах существенно усложнится.

Позвоните, напишите, кто у вас там есть", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", украинская модель Playboy стала ведущей прогноза погоды на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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