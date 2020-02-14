Ковры, унижение и мордобой: как проходили свадьбы в СССР. Фото

Советские свадьбы были как две капли воды похожи одна на другую, а молодожены и их родственники терпели при организации торжества множество мелких унижений.

Такое мнение высказал белорусский блогер Максим Мирович. Интересными подробностями о том, зачем люди женились и как праздновали это событие при Союзе, он поделился на Live Journal.

"Свадьба времен СССР многие вспоминают как хорошие и славные советские традиции, но при этом замалчивают о том факте, что за их идентичностью просматривалась все та же советская бюрократия с ее бездушием и равнодушным отношением к личности", – считает автор.

Мирович рассказал, как проходили свадьбы в СССР

Зачем вступали в брак в СССР?

Мирович отмечает, что брак в СССР был вещью если не обязательной, то очень желательной для получения тех или иных жизненных благ. Ведь семейной паре было гораздо проще обзавестись "бесплатной" квартирой, у них не возникали такие проблемы при трудоустройстве или поездах за границу, как у одиночек. Отдельный плюс в этом был для мужчин, которые при Союзе платили еще и так называемый холостяцкий налог.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

"В общем жизнь в "совке" была устроена так, что выживать в зарегистрированном браке было намного проще, и это много говорит о реальных целях заключения большинства таких союзов. Разумеется, случаи "большой и чистой любви" тоже бывали, но мне почему-то кажется, что первого было гораздо больше – о чем говорит достаточно высокий процент разводов в СССР", – поделился мнением блогер.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

Советское свадебное унижение

По словам Мировича, в ЗАГСах и в целом при организации свадьбы в СССР повсюду царило унижение.

Так, о намерении заключить брак нужно было сообщить за две месяца, а на на регистрацию – явиться лично. При этом там паре выдавали так называемое приглашение, с которым можно было посетить салон для новобрачных и купить различные вещи для торжества.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

"Нетрудно заметить, что за красивым словом "приглашение" государство маскировало обычные талоны для дефицита – так как в свободной продаже этих вещей не было", – подчеркнул блогер.

Свадьба времен СССР

Он также напомнил, что по такому "приглашению", например, в салоне для новобрачных можно было купить более-менее приличные костюм и обувь, а также постельное белье "в унизительно ограниченном количестве". Кроме этого, будущим супругам предлагали приобрести свадебные кольца – "комплект которых (из плохого золота с высоким содержанием меди) стоил 120-150 рублей – выше средней советской зарплаты".

Свадьба времен СССР id77.livejournal

Более унизительным, подчеркнул Мирович, был процесс покупки спиртного. В частности, во времена "сухого закона" на всю свадьбу полагалось только 10 бутылок вина, которые можно было приобрести по тем же талонам.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

"При обычном дефиците в ЗАГСе давали талон на водку, который именовался "справкой", где указывался адрес магазина и количество спиртного (чаще всего – ящик водки). Но позже чиновники заметили, что некоторые пары после получения такой "справки" вскоре забирали заявление. Поэтому талон на водку было решено выдавать только после регистрации брака", – рассказал блогер.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

Такой же унизительной, добавил он, была и сама регистрация брака, которая зачастую происходила в выходные у какого-нибудь местного дворца бракосочетаний.

"К нему съезжалась целая куча пар с невестами в одинаковых кримпленовых платьях. Все они выстраивались в очередь, что напоминало этакий сюрреалистический конвейер. В целом процесс был весьма обезличенным и казенным", – констатировал Мирович.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

Советские свадебные традиции

По словам блогера, совковые свадебные традиции, большинство из которых живут и сегодня, начали складываться примерно к 60-м годам. В частности, тогда стали массово строиться дворцы бракосочетаний – обряд регистрации брака в них заменил церковное венчание, которое в СССР крайне не приветствовалось.

Свадьба времен СССР id77.livejournal

Среди "чисто совковых" традицией Мирович назвал "выкуп невесты" в подъезде, заказ услуг фотографа и дорогих автомобилей для перевозки гостей, прокрутку марша Мендельсона на выходе из ЗАГСа и "возложение молодоженами цветов к памятникам солдатам или вождю". А после регистрации брака уже были банкет и церемония вручения подарков.

Свадьба времен СССР id77.livejournal

"Здесь все тоже было стандартно – молодежь дарила деньги, по 10 рублей с носа, по 20 рублей с пары. Гости постарше старались подарить вещи – классическими советскими свадебными подарками были сервизы, вазы, фужеры, наборы столовых приборов в коробках, а также бытовые вещи, вроде люстры, пылесоса или ковра", – перечислил Мирович, отметив, что именно последний считался дорогим и "богатым" презентом.

Свадьба времен СССР maxim-nm.livejournal

Ну и какая же свадьба без драки? Как бы ни старались доказать обратное фанаты СССР, возразил блогер, но пьяные драки на советских свадьбах были явлением достаточно частым. Начиналось все с вопроса, мол, "а ты меня уважаешь?", после чего за пострадавшего вступались друзья и родственники, и драка могла перерасти в массовую. Нередкими также были и мелкие застольные конфликты с выяснением личных отношений.

Свадьба времен СССР id77.livejournal

"Укушенные совком"

В конце Мирович еще раз подчеркнул, что все свадьбы в СССР были совершенно одинаковыми – в меру мере бездушными и неоправданно дорогостоящими мероприятиями, на которых молодожены чувствовали себя в буквальном смысле "чужими на этом празднике жизни".

Свадьба времен СССР id77.livejournal

"И что самое печальное – современные поколения с каким-то неведомым мне упорством продолжают воспроизводить эти традиции – без понимания того, что они родились в закрытом обществе, которое не видело и знать не хотело ни о чем другом... Видимо, именно это называют традицией и духовностью..." – подытожил блогер свой рассказ о советских свадьбах.

Свадьба времен СССР id77.livejournal

Свадьба времен СССР id77.livejournal

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