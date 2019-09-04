На российском телевидении разгорелся скандал между одиозным телеведущим, голосом "антимайдана" Юрием Котом и постоянным украинским гостем эфиров пропагандистов Гордеем Беловым.
Стычка произошла во время обсуждения ликвидированных террористов "ДНР" Александра Захарченко, Арсена Павлова ("Моторолы") и Михаила Толстых ("Гиви") на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Юрий Кот
Скриншот видео
Все началось с выгораживания Котом военных преступников, которые пришли убивать граждан Украины и оккупировать ее территории. Пособник агрессора пытался героизировать их и террористов "ДНР" в целом.
"Правды ради – ни одного теракта "народные республики" не провели. А вы сколько актов там провели? Захарченко кто убил?! "Гиви" кто убил?! "Моторолу" кто убил?! Тебе мало?!" – нервно обратился он к собеседнику.
Однако Белов жестко осадил коллаборациониста, напомнив ему, чем "прославились" на Донбассе упомянутые террористы.
"Послушай меня – это люди, которые убивали наших солдат! Ты такой же, как они! У тебя руки в крови! Ты – предатель украинского народа, и ты сейчас отрабатываешь свое пребывание здесь в Москве! Ты – предатель Украины!" – ответил он на циничные выпады Кота.
Эти слова вывели перебежчика, и он набросился на оппонента с грязными оскорблениями и даже угрозами физической расправой.
"Закрой рот, сказал! Закрой рот, мерзавец! Ты меня понял?! Я сейчас тебя вырублю!" – не переставая, выкрикивал скандальный голос "антимайдана".
Ольга Скабеева
Скриншот видео
В этот момент в разговор вмешалась не менее одиозная ведущая передачи, пропагандистка Ольга Скабеева. "На похороны этих людей пришло такое количество жителей Донбасса, Гордей, что вам сейчас надо извиниться за свои пакостные, отвратительные слова", – едко обратилась она к украинцу, который осудил российских оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее голос "антимайдана" заявил, что к власти в Украине придет новый Богдан Хмельницкий, который устроит госпереворот и объединит ее с Россией.
Также скандальный украинский ведущий выступил с пропагандистской речью на российском телевидении, в которой оправдал оккупантов украинского Донбасса и призвал Украину к дружбе с агрессором.
Кот разразился фейком о том, что в Украине воцарился нацизм. Он заявил, что Запад якобы заставляет его страну ненавидеть "старшего русского брата".
Он выразил надежду на то, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну, поскольку все жители этих государств на самом деле являются "единым" народом.
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