Реальное количество инфицированных коронавирусом в Украине в 8-10 раз больше, чем говорит официальная статистика. Если во время карантина COVID-19 будет полностью уничтожен на нашей территории, осенью он не вернется.

Почему вирус поражает более молодых, насколько эффективны самодельные марлевые маски и правильно ли сделала Украина, установив жесткие меры по борьбе с эпидемией, в интервью OBOZREVATEL рассказал известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.

– Сергей Васильевич, вы на днях сказали, что инфицированных коронавирусом в Украине может быть намного больше, чем показывают официальные цифры. Почему вы так считаете?

– На самом деле, я уверен, что так оно и будет. Потому что распространение инфекции происходит по определенным законам. Увеличиваясь в объеме, она заражает все большее и большее количество людей, если не предпринимаются такие меры, как вакцинация, но вакцины против коронавируса нет. Или же дают лекарства, которые быстро исцеляют людей, и они перестают быть носителями инфекции, но и такого лекарства тоже нет. Или же сама инфекция мутирует (изменяется) и становится менее опасной, но такого тоже не наблюдается. В этом случае инфекция имеет тенденцию к распространению.

Следует отметить, что одними из самых опасных, в смысле распространения, являются инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем.

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Мы также можем предвидеть и количество заболевших, анализируя то, как эта инфекция вела себя в разных странах. В других странах инфекция распространялась стремительно и массово. Более того, даже официальные данные о количестве инфицированных и заболевших в 8-10 раз уменьшены. Почему? Потому что это заболевание порою протекает без явных признаков, и эти случаи не регистрируют. Или же – с признаками, которые не являются для нас угрожающими: нет затруднения дыхания и т.п., а симптомы очень похожи на ОРЗ.

Есть еще один факт: часто люди становятся просто переносчиками этого вируса. Вирус опасен тем, что в отличие от своих предшественников (SARS и MERS), которые передавались от человека к человеку только тогда, когда появлялись симптомы заболевания, коронавирус SARS-CoV-2, даже если нет признаков, может передаваться человеку во время инкубационного периода.

Поэтому можно было предвидеть, что после появления первых зараженных дальнейшее распространение вируса пойдет быстро или даже взрывоподобно. Таким образом, считаю, в Украине будет много зараженных людей.

Сергей Комиссаренко kp.ua

– Как вы думаете, Украина приняла адекватные меры по борьбе с инфекцией? Остановлено движение транспорта, закрыты границы, фактически парализована работа многих предприятий. Нужны ли были такие меры?

– Я считаю, что карантин у нас был введен правильно и своевременно. Если бы он был введен раньше, он бы вызвал большое недовольство у общества. Мол, что это такое – вводится карантин, когда у нас нет ни зараженных, ни больных, ни умерших!

Если бы ввели позже, то количество зараженных и умерших было бы значительно больше.

Да, введение строгих норм карантина вызывает недовольство в обществе. Люди не ходят в театры, дети не ходят в школу, появляются проблемы, закрывается метро, не ходит транспорт, закрываются предприятия. Но недовольные люди должны понимать, что при таких мерах будет значительно меньше инфицированных, заболевших и умерших.

Более того, введение строгих мер карантина как можно раньше снимает огромную угрозу для медработников и для системы медицины любой страны. Потому что этот рост заболеваемости приводит к взрывному росту количества инфицированных и больных людей. Медицинская служба даже в высокоразвитых странах, таких как Италия, Германия, Испания, не может справиться с огромным количеством больных, не может их госпитализировать, лечить, не хватает диагностики, лекарств.

Украина – страна демократическая, и наши граждане свободолюбивы. Однако в данной ситуации нужны порядок и дисциплина, выполнение норм карантина. К сожалению, очевидно, что многие люди нарушают условия карантина. Этим они подвергают опасности заражения и самих себя, и других людей.

– Вы считаете, что такие меры, как остановка транспорта, предприятий, они адекватны?

– Они адекватны. Мои оппоненты говорили, мол, посмотрите на Британию, там не вводили таких жестких норм. Однако сейчас в Британии произошло очень сильное распространение вируса, и теперь введен очень жесткий контроль и строгий карантин.

– Что касается масок. Я слышала, что, например, самодельные марлевые маски, которые сейчас из-за дефицита сами шьют, еще могут создавать и питательную среду для бактерий, поэтому их не следует носить.

– По поводу применения масок мы пользуемся рекомендациями ВОЗ. Они говорят, что людям, которые не имеют признаков заболевания, не чувствуют себя заболевшими, можно ходить без маски.

Самодельные марлевые маски не защищают от попадания вируса. Но нужно подходить к ношению масок со здравым смыслом. Например, марлевая маска, хоть и мало эффективная, помогает, когда человек кашляет или чихает. Тогда она все-таки предохраняет от выброса на большую дистанцию капель слюны, которые несут с собой вирус. Такая маска не позволяет трогать свое лицо руками, ведь вирус попадает в человека через глаза, нос и рот.

Самодельные марлевые маски не защищают от попадания вируса КП

Кому обязательно нужно носить маску? Тем людям, которые начинают чувствовать у себя признаки заболевания. Причем им нужно носить качественную маску. Также нужно носить маску тем, кто с ними контактирует. Если есть больной в семье, то лучше его изолировать в отдельной комнате, чтобы за ним ухаживал только один человек, насколько это возможно. А все люди, которые находятся в квартире, тоже должны носить маски.

Также маски должны носить те, кто работает с большим количеством людей. Продавцы, фармацевты в аптеках, водители общественного транспорта, полицейские, а особенно – медработники, которые контактируют с заражёнными или заболевшими людьми. Они заслуживают особого внимания и особой заботы. И маски у них должны быть очень хорошие, потому что они подвергаются наибольшей опасности контакта с вирусом.

– А вот обычные маски, которые продаются в аптеках и являются антибактериальными, бесполезны в борьбе с вирусом? Вирус настолько мал, что может проникнуть сквозь эти мембраны?

– Коронавирус SARS-CoV-2 действительно значительно меньше бактерий. Его размер – около 120 нанометров, это чуть больше одной десятой микрометра. Маски существуют разных типов – сложные, которые не пропускают вирусы (они самые дорогие), более простые (пропускная или непропускная способность 50-60%) и самые простые, которые проницаемы для частиц размером с вирус, но непроницаемы для частичек пыли или влаги, на которых могут находиться вирусы. Так что маски, даже разные, все-таки предохраняют нас от попадания вирусов.

Людям, которые не имеют признаков заболевания, можно ходить без маски

Я не знаю, какого типа продаются маски в аптеках, потому что пытался купить хоть какую-нибудь, но не нашел ничего в пяти или шести аптеках. Это, конечно, полное безобразие. Правда, представитель Минздрава заявил, что маски, которые были на складах Госрезерва, переданы в первую очередь не в аптечную сеть, а в больницы и пункты пересечения границы и т.п. Также есть информация, что большое количество масок закуплено за границей, и они будут скоро доставлены к нам в страну, возможно, и в наши аптеки.

Что важно – вирус просто так не плавает в воздухе. Он может находиться в (или на) частичках влаги и пыли, на поверхности окружающих нас предметов достаточно долго (до нескольких суток). Поэтому надо почаще проветривать помещение, проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводить термическую обработку (насколько это возможно) продуктов питания и напитков.

– А китайский опыт, который мы переняли – стоять на метр друг от друга, в магазины пускать по 5-10 человек – это действительно помогает в борьбе с коронавирусом?

– Желательно даже не метр, а полтора, лучше – два метра. Это расстояние считается безопасным, когда во время разговора вы не подвергаете себя и других опасности передачи вируса. Однако чем больше людей находится в замкнутом пространстве, тем больше опасность.

Сейчас рекомендуют собираться не больше двух человек и держаться на расстоянии. Разговаривая с другими людьми или находясь в одном помещении, вы должны думать о том, что ваш собеседник может быть носителем вируса. Точно так же, как и вы сами. Человек может еще не чувствовать признаков болезни, не знать, что он (или она) инфицированы, но уже может передавать инфекцию окружающим.

– По вашим прогнозам, когда может закончиться карантин в Украине и почему?

– Пока невозможно определить срок карантина, так как все будет зависеть от поведения вируса. Известно, что в коронавирусе происходят мутации, однако эти мутации (изменения в структуре генома вируса) пока не влияют на его агрессивность, в отличие от его предшественников SARS и MERS. В результате мутаций SARS (2002-2003 гг.) и MERS (2012 г.) практически исчезли. Очень надеемся, что их "родной брат" коронавирус SARS-CoV-2 тоже "успокоится". Пока этого не наблюдается, и сохраняется агрессивность вируса. Поэтому и наше поведение, и ужесточение или ослабление мер карантина, конечно, будут зависеть от поведения вируса, и от того как он будет развиваться в Украине.

– Карантин продлили до 24 апреля. Это какая-то примерная дата?

– Конечно, примерная дата. Было выбрано 3 недели после 3-го числа. Но продолжение карантина будет зависеть от того, что будет в стране. Конечно, будет все больше и больше звучать голосов о том, что карантин убивает бизнес, лишает зарплат, растет безработица. Это все правда. Но мы должны понимать, что мы имеем очень грозного врага. И его цель не экономика Украины, а наша жизнь и наше здоровье. И я, как врач и как ученый в области медико-биологических наук, считаю, что бизнес, как бы тяжело ему ни было, всегда спасется, если государство будет создавать благоприятные условия для этого – и сейчас, и после окончания пандемии. Поэтому главной задачей страны является сохранение здоровья и жизни людей.

Карантин в Украине продлится минимум до 24 апреля

– Может ли вирус вновь вернуться к нам осенью, с наступлением холодов?

– Есть такие данные, хотя и противоречивые. Сначала в КНР говорили, что вирус иногда может вернуться к уже выздоровевшим. То есть переболевших людей выписывали из больницы после повторного отрицательного теста на вирус, как уже здоровых. Но потом некоторые возвращались в больницу с положительным тестом на присутствие вируса.

Это мнение потом было отвергнуто на основании предположения, что первые диагностикумы были недостаточно чувствительными, и людей выписывали из больницы как здоровых, а они продолжали быть зараженными вирусом, что не улавливалось тестами. Выяснение этих противоречий было крайне важным для определения того, насколько иммунная система переболевших людей эффективна, чтобы не допустить повторного заражения этим же вирусом. Ответ был положительным, иммунитет работал, и некоторых особо тяжелых больных спасали переливанием плазмы крови, содержащей антитела, от выздоровевших доноров. Тем не менее описаны два случая повторного заражения в Японии, возможно, разными штаммами коронавируса или у людей с иммунодефицитом.

Поэтому теоретически не исключено, что люди, которые перенесут заболевание весной, могут заразиться и осенью. Но это крайне редкое событие, и будем надеяться, что такого не произойдет и что к осени вирус исчезнет.

– Какова дальнейшая судьба вируса? О будет к нам возвращаться, как, например, грипп?

– Я надеюсь, что нет. Если он будет полностью уничтожен на нашей территории, то он не будет возвращаться. Хотя есть его постоянное место пребывания, и его хозяин – это летучие мыши в Китае. Правда, сейчас опубликована одна статья, которая утверждает, что SARS-CoV-2 является химерным вирусом – комбинацией участков генома коронавируса летучей мыши с участками генома коронавируса ящерицы.

В Италии от коронавируса погибли уже почти 12500 человек, в Китае – 3300.

– Существует мнение, что есть разновидности коронавируса. Например, есть более агрессивный тип, как в Китае и Италии, и есть менее агрессивный, как у нас. Как вы считаете, может быть такое?

– Поведение вируса по отношению к людям зависит как от собственной агрессивности вируса (присущих ему "внутренних" свойств), так и от взаимодействия вируса с организмом пациента (состоянием пациента). Прежде всего – это от свойств клеток-мишеней, с которыми связывается и в которые попадает вирус; от состояния иммунной системы, одна из функций которой – бороться с вирусом; от состояния многих других органов и систем человека. Вот почему наиболее уязвимыми являются люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, прежде всего – легочной и сердечно-сосудистой систем, а также диабетом.

Однако с накоплением знаний об особенностях распространения COVID-19 – заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, появляются дополнительные данные, например, о влиянии генетики человека. Мы уже говорили о том, что вирус постоянно меняет свою генную структуру (мутирует), однако последние сведения говорят о том, что мутации не такие быстрые, что они не затрагивают (надеемся, пока что) "агрессивность" вируса и его наиболее консервативные участки, отвечающие за иммуногенность (то есть за распознавание вируса иммунной системой и за иммунный ответ на него).

Последнее позволяет предположить, что вакцина против SARS-CoV-2 (сейчас уже есть 44 прототипа) будет защищать от вируса не один год, а несколько лет (если вирус сохранится долго) и против разных вариантов вируса.

Что касается Европы, то тот вирус, который был в Китае, не очень отличается от того, что есть в Европе и у нас. В то же время контингент людей, который заболевает этим вирусом в Италии, Испании, Германии, во Франции, значительно моложе, чем в Китае. Тем не менее, наибольшей (смертельной) опасности подвержены пожилые люди и те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Вначале считали, что дети не болеют. Это не совсем так. Дети тоже болеют, но болеют значительно реже. Важно, что когда дети не болеют или не имеют никаких признаков заболевания, они могут быть переносчиками вируса. Это нужно иметь в виду.

– Как правильно защищаться от этого вируса? Мыть руки, понятно. Можно ли использовать спирт для обработки, как правильно дезинфицировать?

– Сейчас полный набор рекомендаций можно найти везде – в материалах Минздрава, в средствах массовой информации, в интернете. Эти рекомендации, как правило, основываются на рекомендациях ВОЗ и Центра по контролю заболеваемости США.

Из самых главных и простых – это самоизоляция, насколько это возможно. Поменьше контактируйте с людьми, потому что люди сейчас являются потенциальными разносчиками вируса. Рекомендуют держаться на расстоянии 1,5 м или лучше 2 м. Не целуйтесь, не обнимайтесь. Не пожимайте руки друг другу. Проветривайте помещение, тщательно и почаще мойте руки, как можно чаще. Вирус не проникает через кожу рук, но мы так часто трогаем другие предметы, где могут находиться вирусы, а потом трогаем свое лицо, глаза. Обрабатывайте пищу, кипятите воду.

Спирт дезинфицирует вирус. Можно использовать 70-75% спирт. Но я бы не рекомендовал его пить. А вот протирать предметы, поверхность можно. Помогут спиртовые салфетки. Если у вас есть озонирующий прибор или ультрафиолетовая лампа, то продезинфицируйте помещение. Таким образом можно обработать даже продукты, овощи, которые хотите съесть сырыми.

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