В Луцке коронавирусом заразилась главврач больницы

Коронавирус COVID-19 выявили у главного врача Луцкой городской клинической больницы Ларисы Духневич.

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Свой диагноз она подтвердила в комментарии порталу "Первый" в субботу, 28 марта, уточнив, что позитивный тест получила несколько дней назад.

Врач утверждает, что в первый же день, когда у нее поднялась температура, она осталась дома на самоизоляции. Тогда же ей сделали экспресс-тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Лариса Духневич Конкурент

"Через неделю мне стало хуже. Госпитализировали в Луцке городскую клиническую больницу. В отдельную палату, чтобы не контактировать с другими больными, с ограниченным доступом персонала. Диагностировали пневмонию. Повторно сделали тест на грипп и коронавирус. Коронавирус подтвердился", – сказала Духневич.

25 марта ее перевели на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу. Сообщается, что всех, кто контактировал с больной, а это пять человек, отправили на карантин, они – под присмотром. По данным журналистов, пока коронавирус у них не выявили.

"Слухи о том, что я приехала с болезнью из-за рубежа – полная неправда. За границей не была. Скорее всего, заразилась, когда вела осмотр одного из пациентов, который недавно вернулся из-за границы. Сейчас этот человек в самоизоляции под наблюдением", – добавила Духневич.

Отметим, по состоянию на 28 марта в Волынской области подтверждено два случая COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, COVID-19 подтвердили у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса.

В целом (на 28 марта) коронавирусом в Украине заразились уже 356 человек (+46 выявленных случаев за сутки).

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