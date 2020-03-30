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30 марта • обновлено в 22:18
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Коронавирусом заболел сотрудник НАБУ: первые подробности

4.2т
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Коронавирус COVID-19 обнаружен у одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Больной находится на самоизоляции с первого дня проявления симптомов, в том числе и его коллеги, с которыми он контактировал, сообщили "Украинской правде" в пресс-службе ведомства.

Коронавирусом заболел сотрудник НАБУ: первые подробности

Уточняется, что сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

В бюро отметили, что предпринимаются все необходимые превентивные меры для нераспространения заболевания: оборудованы точки с дезинфекторами, с 16 марта осуществляется контроль за температурой тела всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен.

"Кроме бахил и разовых перчаток, которые детективы НАБУ надевают для проведения следственных действий уже на протяжении нескольких последних лет, сейчас к этому комплекту добавились медицинские маски", – добавили в пресс-службе.

Также части сотрудников предоставлена возможность удаленной работы или работы по гибкому графику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области коронавирусом заразился полицейский. При этом у коллеги зараженного полицейского, которая была вместе с ним, COVID-19 не обнаружили.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
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