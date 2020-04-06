Коронавирусом заболеет 80% украинцев: Голубовская предупредила о тяжелой пандемии

Украину ждет тяжелый сценарий коронавируса, при котором могут заразиться 80% населения и 20% из них будут нуждаться в госпитализации.

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Об этом в эсклюзивном интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказала профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская.

"Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, при которых требуется госпитализация. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут критически тяжелыми. Это сценарий средний, скажем так", – пояснила она.

Голубовская предупредила о тяжелой пандемии РБК-Украина

По словам Голубовской, сценарий может быть и хуже: если количество заболевших, требующих госпитализации, будет не 20%, а 25%.

"Если считать, что у нас там 30 млн человек заболеют, ну вот и посчитайте, 20% от них, 6 млн, будут нуждаться в госпитализации и 1,5 – 2 млн украинцев понадобится интенсивная терапия. Это такой достаточно сложный сценарий. Я честно говоря думаю, что нам будет немного полегче. Посмотрим", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская также озвучила два возможных пути – пандемия или пойдет на спад в Украине, или усилится еще больше.

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