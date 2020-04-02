Три сценария борьбы Украины с коронавирусом: как выживают Италия, США и Польша

В Украине есть сразу несколько сценариев распространения коронавируса. Мы можем повторить страшный опыт Италии с тысячами зараженных или пережить все намного легче.

В зависимости от количества заболевших украинцев власти будут принимать решение о продлении карантина. При этом в правительстве прямо намекают – сидеть по домам придется в лучшем случае до середины мая, так как пик припадет на 15-25 апреля.

Так какие же сценарии возможны в Украине? OBOZREVATEL разобрался в ситуации, собрал мировой опыт и попытался спрогнозировать, как будет жить страна в ближайшие недели.

Коронавирус в Украине

Сценарий №1 – усиленный карантин

Пока, к счастью, в Украине нет тотальной пандемии. По крайней мере официально. Данные меняются каждый день, но зараженных, по состоянию на 2 апреля менее 1 тысячи, погибших 20 человек. Именно поэтому страна пока идет по такому сценарию, но без усиленных карантинных мер.

Опыт соседней Польши показывает, чтобы не увеличивать цифры, нужно действовать решительнее. С 1 апреля в стране закрылись все места скопления людей – парки, скверы, крупные центры и так далее. Меры, аналогичные украинским, но с более жесткими оговорками.

К примеру, под угрозой штрафа по улицам запрещают ходить на расстоянии ближе чем 2 метра друг к другу. Исключение лишь для родителей или опекунов с их детьми. Возле касс в магазинах могут стоять не более 3-х человек, а с 10 утра до полудня супермаркеты открыты лишь для людей пенсионного возраста, старше 65 лет.

За нарушения штрафовать будут очень сильно – от 5 до 30 тысяч злотых (200 тысяч гривен). На данный момент в стране более 2,5 тысяч зараженных и более 40 смертей.

Польские города опустели

Еще жестче ситуация в Венгрии. Будапешт ввел до 11 апреля карантин и чрезвычайное положение. В стране действует полноценный комендантский час, нарушителей штрафуют на 1,4 тысячи евро. Правда, под видом таких мер здесь реально пытаются узурпировать власть, премьер-министр Виктор Орбан фактически единолично управляет страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать режим ЧП без голосования в парламенте.

В Европейском Союзе из-за этого бьют тревогу. Тем не менее в 10-миллионной стране официально почти 600 зараженных.

При таком сценарии Украине нужно полноценно вводить комендантский час и следить за людьми на улицах. Не допускать массового скопления людей в парках и штрафовать нарушителей. Контролировать пляжи и другие популярные места отдыха. Разрешать выходить на улицы лишь в масках до конца апреля.

В этом случае стране удастся относительно без большого количества зараженных пережить пик и уже к середине мая частично отказаться от карантина. При всех проблемах с экономикой страна восстановится быстрее попросту из-за того, что запустит все мощности как можно раньше.

Сравнительная динамика роста количества заболевших Татьяна Попова

Сценарий №2 – оставить все, как есть

Давайте говорить откровенно – многие украинцы относятся к коронавирусу легкомысленно. Печальный опыт Италии, Испании и США они не воспринимают, а провести выходные на пляже для них дело святое. Как бы парадоксально ни было, но сегодняшние карантинные меры местами работают слабо.

Примеров много – сбежавшие туристы с Бали, отправленные на самоизоляцию десятки тысяч заробитчан из Польши или сотни киевлян на шашлыках за городом. К слову, именно такая ситуация в начале марта была в Испании.

Украинец Артем Лазарев из Мурсии в комментарии OBOZREVATEL описал поведение испанцев в первые дни массового заражения так:

"Местные жители очень любят проводить время в ресторанах, барах и кафе. Они отдыхают на пляжах, общаются с близкими, целуются при встрече. Они очень открытые, местами даже сильно. Поэтому когда появились первые случаи заражения, масштабной паники не было. Да, тут есть вина правительства, что сразу все не ограничило, но многие испанцы и дальше продолжили жить как и раньше. Это продолжалось до тех пор, пока в больнице не начали поступать сотни людей".

Проверки на улицах Испании

Как результат – по состоянию на 2 апреля более 100 тысяч зараженных и почти 10 тысяч смертей.

Если кардинально не изменить ситуацию, то Украина может повторить опыт Испании. Об этом прямо говорят многие, в том числе и топ-чиновники.

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко прямо пишет, что мы идем по пути этой страны. В подтверждение он прикрепляет сравнительные графики. Даже если Украина на 50% повторит антидостижение Мадрида – это будет непоправимый урон для страны.

Динамика роста инфицированных

Сценарий № 3 – ослабление карантина

Это худший вариант из того, что может случиться. Количество заболевших и погибших спрогнозировать очень сложно. Счет может пойти на десятки и сотни тысяч человек. И это не попытка запугать или навеять панику.

Если разрешить контакты людей, снять моратории на поездки транспортом и начать запускать экономику в ближайшие недели – результаты через 1-2 месяца будут просто катастрофические. Даже лидер одной из самых богатых и сильных стран мира США Дональд Трамп не рискнул одномоментно отменить карантин.

Да, экономика Штатов теряет миллиарды долларов ежедневно, но и статистика заболевших говорит о том, что снимать ограничения нельзя. В стране, где медицина в разы лучше чем в Украине, количество заболевших на 2 апреля составило 215 тысяч человек, более 5 тысяч погибло, выписаны из больницы всего около 9 тысяч человек.

Не исключено, что Вашингтон благодаря своей силе сможет оперативно наладить работу, но в нынешних условиях одномоментно сделать очень сложно. Сюда можно добавить и пример Италии, где с отличной медициной более 110 тысяч зараженных.

В этой связи вариант с ослаблением карантина для Украины будет пагубным. При всех минусах для экономики страны, лучше перестраховаться и пробыть "на дому" хотя бы к началу мая. Вот что на этот счет думает академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко:

"Продолжение карантина будет зависеть от того, что будет в стране. Конечно, будет все больше и больше звучать голосов о том, что карантин убивает бизнес, лишает зарплат, растет безработица. Это все правда. Но нужно понимать, что мы имеем очень грозного врага. И его цель не экономика Украины, а наша жизнь и наше здоровье. И я, как врач и как ученый в области медико-биологических наук, считаю, что бизнес, как бы тяжело ему ни было, всегда спасется, если государство будет создавать благоприятные условия для этого – и сейчас, и после окончания пандемии. Поэтому главной задачей страны является сохранение здоровья и жизни людей", – подчеркнул он в интервью OBOZREVATEL.

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