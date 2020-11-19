Чем отличается стратегия вакцинации в Украине и Германии: Ляшко указал на нерешенный вопрос

Украина планирует вакцинировать против коронавируса в первую очередь медицинский персонал и врачей, тогда как в Германии подход отличается.

Об этом рассказали в политическом ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 19 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Немецкие эксперты считают, что целесообразно первыми вакцинировать потенциальных пациентов из группы риска: пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями. Медики вторые на очереди, уже после этих групп населения.

Кроме того, в Германии активно готовятся к вакцинации, чтобы все было готово еще до появления эффективного и безопасного препарата. Национальная стратегия по вакцинам уже готова.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил: "У нас полностью совпадают группы риска. Просто мы медиков приоритизировали".

По его словам, вопрос, на который еще не знают ответа во всем мире: нужно ли вакцинировать людей, которые уже перенесли COVID-19. В украинском Минздраве эту проблему также еще не решили, вопрос сейчас обсуждают на уровне ведущих ученых.

"Мы не знаем, как долго длится иммунитет у тех, кто переболел, и сколько держится иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается", – заявил он.

Кроме того, не решен вопрос, стоит ли давать прививки против коронавируса детям.

Добавим, по словам Ляшко, стратегию очередности вакцинации в Украине определяет национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики. В нее входят иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, общественные активисты и представители международных организаций.

"Именно они вырабатывают ключевые вещи, как должна происходить эта прививочная сессия. Будет контролировать Министерство здравоохранения совместно с департаментами здравоохранения", – пояснил санитарный врач.

Запись программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина разрабатывает три разных стратегии доставки и хранения вакцин против COVID-19, потому что двум потенциальным препаратам необходима температура в -20 и -70 градусов.