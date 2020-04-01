Главная Новости
1 апреля • обновлено в 23:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Дарья Дурова

Плюс 125 больных и 3 смерти: в Украине – 794 случая коронавируса

50.9т
Читать материал на украинском

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировали 794 случаев коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В Украине выросло количество случаев COVID-19

В Украине выросло количество случаев COVID-19

Коллаж

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава вечером в среду (на 22:00). Всего подтверждено 20 летальных случаев.

13 человек уже выздоровели, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Плюс 125 больных и 3 смерти: в Украине – 794 случая коронавируса

facebook.com/phc.org.ua

Центр общественного здоровья Украины уточнил, что с начала года получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, на утро 1 апреля было известно о 669 подтвержденных случаяхCOVID-19 (из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели).

Плюс 125 больных и 3 смерти: в Украине – 794 случая коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заболели более 900 тысяч человек, из которых умерли более 45 тысяч. При этом в ВОЗ считают, что миллион зараженных – это вопрос всего нескольких дней. Вылечились, согласно статистике на 1 апреля, свыше 190 тысяч человек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
инфекция вирус Министерство здравоохранения болезнь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
66
1
Смешно
0
Интересно
84
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федяков Алексей
Федяков Алексей
Если бы на Украине не разворовали тесты, провели тотальную диагностику и не скрывали статистику - зараженных официально были бы уже миллионы!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Гринченко Виталий
Гринченко Виталий
Р Юлия, потому что наши сограждан не в малом количестве покоряют всю Европу на заработках,и сколько их заражённых вернулось пешком либо на авто через границу остаётся только гадать,даже если прикинуть сколько их прошло после закрытия границы это уже больше 100000,а сколько до этого и скольким они уже успели передать этот подарок из-за бугра, так что впереди нам светит только увеличение,не факт конечно что будет прям миллион,ну всё возможно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Р Юлия
Р Юлия
Федяков Алексей, какие предпосылки считать, что в Украине их больше всего в мире? Почему их должно быть больше, чем в Польше, к примеру? Или везде миллионы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги