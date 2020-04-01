Плюс 125 больных и 3 смерти: в Украине – 794 случая коронавируса

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировали 794 случаев коронавируса COVID-19.

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В Украине выросло количество случаев COVID-19 Коллаж

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава вечером в среду (на 22:00). Всего подтверждено 20 летальных случаев.

13 человек уже выздоровели, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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Центр общественного здоровья Украины уточнил, что с начала года получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, на утро 1 апреля было известно о 669 подтвержденных случаяхCOVID-19 (из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели).

Как писал OBOZREVATEL, коронавирусом в мире уже заболели более 900 тысяч человек, из которых умерли более 45 тысяч. При этом в ВОЗ считают, что миллион зараженных – это вопрос всего нескольких дней. Вылечились, согласно статистике на 1 апреля, свыше 190 тысяч человек.

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