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10 июня • обновлено в 11:33
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Коронавирус в Украине отступает: Ляшко объяснил, почему ослабили карантин

1.6т
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Очередной этап ослабления карантина в Украине, который начался 10 июня, связан со стабилизацией ситуации с заболеваемостью.

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В частности, уменьшилось количество госпитализаций и попаданий пациентов в реанимацию, пояснил на брифинге главный санитарный врач страны, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Смягчение карантина – это вынужденный шаг, на который идет наша страна с учетом стабилизации эпидемической ситуации и запуска экономики. Поэтому, разрабатывая этапы смягчения или этапы выхода из карантина, мы ищем баланс, чтобы не было резкого роста случаев коронавирусной болезни" , – пояснил он.

Коронавирус

Коронавирус

"Динамика, которую мы отмечаем, она остается в нашей стратегии сдерживания. То есть, количество случаев не превышает средне определенное нами количество случаев, которое позволяет нам переходить на следующие этапы смягчения. В то же время мы отмечаем уменьшение количеств госпитализаций и уменьшение людей, которые попадают в отделение интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что введенные нами меры работают", – добавил Ляшко.

Кроме того, по его словам, есть предположение, что вирус в летний период все равно через несколько пассажей может терять свою агрессивность и не вызывать достаточно сложных последствий для здоровья населения.

"В то же время случаи госпитализации и случаи попадания в отделение интенсивной терапии и подключения к аппаратам ИВЛ существуют, поэтому терять бдительность еще довольно рано. Сегодня почти 3200 коек заняты больными коронавирусной болезнью на территории Украины, 98 человек подключены к аппаратам ИВЛ", – предупредил украинцев главный санврач.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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