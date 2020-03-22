Врач назвала два способа диагностики коронавируса

На сегодняшний день в мире существует два метода диагностики коронавируса, причем экспресс-тесты не всегда способны выявить COVID-19 у больного.

Об этом в эфире ObozTV рассказала семейный врач Вита Олещенко, комментируя карантин в Украине.

"Есть два метода диагностики коронавирусной инфекции. Первый - полимеразная цепная реакция, второй - с помощью экспресс-тестов, которые все делают с симптомами и без в частных медицинских учреждениях", - сообщила Олещенко.

По словам врача, самый достоверный метод обнаружения возбудителя коронавируса - полимеразная цепная реакция.

"Происходит забор мазков с верхних или нижних дыхательных путей, отправка их в вирусологическую лабораторию, где будут обнаружены фрагменты самого вируса. Полимеразная цепная реакция будет показательной с первого дня заболевания", - объяснила Олещенко.

При этом, по ее словам, экспресс-тесты на коронавирус не всегда эффективны.

"Экспресс-тест реагирует на иммуноглобулин G и иммуноглобулин M. Эти антитела вырабатываются у нас в организме на возбудитель, и их будет в достаточном количестве на 4-5 сутки. То есть делать экспресс-тест в первый день заболевания - не показательно. Человек может быть болен, но тест будет негативным", - рассказала она.

Также врач напомнила украинцам, что самым действенным средством от коронавируса является карантин и самоизоляция.

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный доктор Вита Олещенко рассказала, что должны делать люди, которые почувствовали у себя симптомы коронавируса.

Также она объяснила, кому можно не носить медицинские маски.

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