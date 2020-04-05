Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 1251: статистика Минздрава на 5 апреля

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом – из них 32 летальных, при этом 25 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья в Центр общественного здоровья поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Тогда как в целом с начала 2020 – 5493.

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В частности, коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах страны:

Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 28 случаев;

Запорожская область – 39 случаев;

Ивано-Франковская область – 105 случаев;

Кировоградская область – 37 случаев;

г. Киев – 225 случаев;

Киевская область – 82 случая;

Львовская область – 15 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 26 случаев;

Полтавская область – 9 случаев;

Ривненская область – 38 случаев;

Сумская область – 49 случаев;

Тернопольская область – 160 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область – 7 случаев.

Отмечается, что данные по ситуации с распространением заболевания временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 4 апреля, в Киеве подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них один летальный. Всего в столице зафиксировали 245 случаев заражения.

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