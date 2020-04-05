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5 апреля • обновлено в 10:12
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Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 1251: статистика Минздрава на 5 апреля

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По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом – из них 32 летальных, при этом 25 пациентов выздоровели.

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья в Центр общественного здоровья поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Тогда как в целом с начала 2020 – 5493.

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Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1251: данные на 5 апреля

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах страны:

  • Винницкая область – 75 случаев;

  • Волынская область – 19 случаев;

  • Днепропетровская область – 14 случаев;

  • Донецкая область – 8 случаев;

  • Житомирская область – 11 случаев;

  • Закарпатская область – 28 случаев;

  • Запорожская область – 39 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 105 случаев;

  • Кировоградская область – 37 случаев;

  • г. Киев – 225 случаев;

  • Киевская область – 82 случая;

  • Львовская область – 15 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 26 случаев;

  • Полтавская область – 9 случаев;

  • Ривненская область – 38 случаев;

  • Сумская область – 49 случаев;

  • Тернопольская область – 160 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 10 случаев;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черновицкая область – 220 случаев;

  • Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

  • Черниговская область – 7 случаев.

Отмечается, что данные по ситуации с распространением заболевания временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 4 апреля, в Киеве подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них один летальный. Всего в столице зафиксировали 245 случаев заражения.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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