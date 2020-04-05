Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 1251: статистика Минздрава на 5 апреля

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом – из них 32 летальных, при этом 25 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения на странице в Facebook.
Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья в Центр общественного здоровья поступило 453 сообщение о подозрении на COVID-19. Тогда как в целом с начала 2020 – 5493.
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В частности, коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах страны:
Винницкая область – 75 случаев;
Волынская область – 19 случаев;
Днепропетровская область – 14 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 28 случаев;
Запорожская область – 39 случаев;
Ивано-Франковская область – 105 случаев;
Кировоградская область – 37 случаев;
г. Киев – 225 случаев;
Киевская область – 82 случая;
Львовская область – 15 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 26 случаев;
Полтавская область – 9 случаев;
Ривненская область – 38 случаев;
Сумская область – 49 случаев;
Тернопольская область – 160 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 10 случаев;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черновицкая область – 220 случаев;
Черкасская область – 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область – 7 случаев.
Отмечается, что данные по ситуации с распространением заболевания временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя – отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 4 апреля, в Киеве подтвердили 31 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них один летальный. Всего в столице зафиксировали 245 случаев заражения.
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