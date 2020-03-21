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21 марта • обновлено в 08:16
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Коронавирус в Украине диагностировали у священника: что известно

1.8т
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Первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали у 57-летнего мужчины. Он оказался священнослужителем из города Залещики.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Больному оказывают симптоматическое лечение, сообщили на сайте Тернопольской областной государственной администрации.

Известно, что у заболевшего большая семья. На данный момент устанавливается, кто мог контактировать с мужчиной. Им порекомендуют самоизолироваться.

Коронавирус

Коронавирус

pravda.com.ua

Кроме того, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

"Для жителей Залещицкого района и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг ", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Черновцах, где подтвердили 25 случаев нового коронавируса, детям до 14 лет запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Обоз не пишет, что священник из УПЦ МП, значит он священник ПЦУ (Петькиной Церькви в Украине). Купленный, у стамбульского попа, Томос не помог.
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