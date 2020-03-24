Коронавирус привел к экстренным мерам: данные по Украине и миру на 24 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус поразил уже более 381 тысячи человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском союзе и США, в то время, как в Китае пошла на спад.

В Украине, где официально подтверждены 73 случая заражения и еще сотни под подозрением, ввели ограничения. В Киеве с понедельника, 23 марта, полностью остановился общественный транспорт. Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта, предварительно он продлится до 3 апреля. Кроме того, в регионах, где нашли коронавирус, введен режим чрезвычайной ситуации.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус привел к экстренным мерам: данные по Украине и миру

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Что важно знать о коронавирусе

В мире заражены уже более 381 тысячи человек, более 16 550 – умерли. Вылечиться удалось более 101 500 пациентов. Общее число инфицированных в мире выросло более чем вдвое за неделю.

В Украине официально подтверждены 73 случая заражения. Умерли уже 4 человека. В сеть регулярно появляются данные о новых больных.

В ВОЗ заявили, что пандемия ускорилась и победить ее получится только самоизоляцией.

В Италии немного снизилась смертность – за сутки +601 летальный случай.

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Главное за 24 марта

01:55 – В Мадриде решили хранить тела умерших от коронавируса на катке торгового центра "Ледовый дворец".

01:40 – Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко выразил желание усилить контроль за гражданами на карантине через мобильные телефоны.

01:26 – В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента", 38-летнего мужчину из Кодоньо.

01:24 – В Тернопольской области подтвержден второй случай заражения коронавирусом. Мужчина находился на похоронах вместе с другим заболевшим.

01:22 – СБУ разоблачила злоумышленников, которые распространяли фейки о коронавирусе в Украине. Это 38 человек, некоторые из них получали задания из России.

01:21 – Великобритания ввела строгий карантин, который предусматривает штрафы за нарушения.

Гражданам запрещено выходить на улицу за исключением крайних и четко оговоренных случаев. Любые общественные собрания в количестве более двух человек запрещены, если это не члены одной семьи.

01:19 – Украинский боец MMA и ветеран АТО Роберт Воробьев, который сейчас находится в Таиланде, не может вернуться домой из-за запрета на перелеты, введенного в стране.

00:34 – В НАТО сообщили, что получили запрос от Вооруженных сил Украины на предоставление международной помощи в борьбе с COVID-19.

00:28 – Более 101,5 тысяч человек из разных стран излечились от нового коронавируса.

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