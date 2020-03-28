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28 марта • обновлено в 12:43
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Коронавирус в Украине: что делать тем, кто не подписал декларацию

4.7т
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Министерство здравоохранения Украины рекомендует поликлиникам и больницам на период карантина выделить врачей, которые будут принимать пациентов без декларации с семейным врачом.

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Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пациентам без деклараций будет оказываться помощь только в случае подозрения на коронавирус (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Виктор Ляшко призвал украинцев подписывать декларации

Виктор Ляшко призвал украинцев подписывать декларации

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", – отметил он.

Ляшко призвал украинцев, которые еще не подписали декларации, сделать это как можно быстрее.

Как писал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 28 марта выросло до 311 человек.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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