Коронавирус в Украине атаковал молодежь: вирусолог объяснила причины

Высокий процент заболеваемости на Covid-19 в Украине людей возрастом 20-55 лет связан с тем, что они заразились во время путешествий западными странами, где и наблюдалась вспышка вируса.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала украинский вирусолог Надежда Жлобак. По ее словам, кроме туристов вирус в Украину завезли те, кто находился за границей на заработках, а они также относятся к возрастной группе 20+.

Коронавирус атаковал молодежь

"Первые случаи заболевания проявились у тех, кто вернулся с Куршавеля и подобных мест. Они приехали инфицированными, и не соблюдая требований 14-дневного карантина, распространили заболевания среди своего круга. Также эта возрастная группа больше всех проходит тестирование. Вторая тенденция – большинство из тех, кто заболел на Covid-19 в западных областях Украины – те, кто находился в Европе на заработках, и тоже относятся к возрастной группе 20-55 лет. Пенсионеры за границу не ездят, диагностику на вирус не проходят, разве что когда попадут в больницу", – уточнила она.

Жлобак также прокомментировала смерть 35-летнего мужчины от коронавируса, который по словам жены, был полностью здоровым. По ее мнению, это не похоже на тенденцию, а каждый случай смерти инфицированных следует анализировать индивидуально и подробно.

"Понимаю горе человека, но говорить, почему умер именно этот парень невозможно, не имея объективных данных о состоянии его здоровья и причинах смерти. Но такого не может быть, чтобы здоровый человек, не важно – молодой или старый, шел и упал мертвым только потому, что в его организм попал коронавирус", – заверила вирусолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие месяцы количество инфицированных на коронавирус в мире начнет уменьшаться, но не из-за карантина, а из-за "естественной волны самой эпидемии".

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