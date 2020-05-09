Коронавирус в подарок: в "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок. Фото

Представители террористических организаций "Л/ДНР" на Донбассе поздравили ветеранов Второй мировой войны с Днем победы в разгар пандемии коронавируса.
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От "главы ЛНР" пожилым ветеранам, которые входят в группу риска COVID-19 , террористы вручили медали без защитных масок и соблюдения дистанции. Фото мероприятия опубликовал пользователь "Necro Mancer" на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Я так понимаю, "глава администрации" Тельмановского р-на Саша #Спинул решил поскорее уменьшить число ветеранов. Впрочем, у ровеньских "властей" мозгов не сильно больше. И #Антрацит туда же", – отметил он.
Также отличился депутат городского совета Николаева Олег Солтыс. На своей странице в Facebook чиновник опубликовал фото с несколькими ветеранами без средств индивидуальной защиты.
"К сожалению, время скоротечно, и с каждым годом уходит все больше и больше людей, которые подарили нам жизнь, жизнь за которую миллионы людей говорят огромное спасибо. Но пока жива память о них, о их подвигах, живы и они", – написал он под фото.
Я так понимаю, "глава администрации" Тельмановского р-на Саша #Спинул (https://t.co/0fNOGGrz5c) решил поскорее уменьшить число ветеранов (https://t.co/eJEixGPfIO) #всеплохо #ордо #Тельманово pic.twitter.com/emMdMb4OJK— Necro Mancer (@666_mancer) May 8, 2020
И #Антрацит туда же https://t.co/YxxzAjiYPV #всеплохо #орло pic.twitter.com/Ggxaydh2go— Necro Mancer (@666_mancer) May 8, 2020
Как писал OBOZREVATEL ранее, Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая. Посмотреть его собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.
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