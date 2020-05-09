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9 мая • обновлено в 15:39
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Коронавирус в подарок: в "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок. Фото

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Представители террористических организаций "Л/ДНР" на Донбассе поздравили ветеранов Второй мировой войны с Днем победы в разгар пандемии коронавируса.

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От "главы ЛНР" пожилым ветеранам, которые входят в группу риска COVID-19 , террористы вручили медали без защитных масок и соблюдения дистанции. Фото мероприятия опубликовал пользователь "Necro Mancer" на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я так понимаю, "глава администрации" Тельмановского р-на Саша #Спинул решил поскорее уменьшить число ветеранов. Впрочем, у ровеньских "властей" мозгов не сильно больше. И #Антрацит туда же", – отметил он.

В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок
В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок
В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок
В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок

Также отличился депутат городского совета Николаева Олег Солтыс. На своей странице в Facebook чиновник опубликовал фото с несколькими ветеранами без средств индивидуальной защиты.

"К сожалению, время скоротечно, и с каждым годом уходит все больше и больше людей, которые подарили нам жизнь, жизнь за которую миллионы людей говорят огромное спасибо. Но пока жива память о них, о их подвигах, живы и они", – написал он под фото.

В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок
В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок

В "ЛНР" ветеранов войны поздравили с 9 мая без защитных масок

Как писал OBOZREVATEL ранее, Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая. Посмотреть его собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Луганск
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