12 случаев коронавируса в Горловке: Украина жестко ограничит въезд с оккупированных территорий

Из-за информации о 12 случаях коронавируса в террористической "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию из временно оккупированных Крыма и Донбасса.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина 13 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Коронавирус в "ДНР"
"Новости Донбасса"
"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, чтобы иметь больший контроль. Сейчас мы имеем информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", – отметил глава МВД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.
Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.
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