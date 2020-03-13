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13 марта • обновлено в 12:26
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12 случаев коронавируса в Горловке: Украина жестко ограничит въезд с оккупированных территорий

6.3т
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Из-за информации о 12 случаях коронавируса в террористической "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина 13 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в "ДНР"

Коронавирус в "ДНР"

"Новости Донбасса"

"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, чтобы иметь больший контроль. Сейчас мы имеем информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", – отметил глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

  • Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Горловка
Тег
ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А в это время толпы заробитчан из Италии толпами возвращаются обходными путями.
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