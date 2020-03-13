12 случаев коронавируса в Горловке: Украина жестко ограничит въезд с оккупированных территорий

Из-за информации о 12 случаях коронавируса в террористической "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина 13 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в "ДНР" "Новости Донбасса"

"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, чтобы иметь больший контроль. Сейчас мы имеем информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", – отметил глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!