Жена украинца из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, согласилась на изоляцию.

До этого женщина находилась в самоизоляции в своей квартире, передает "Общественное Буковина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, женщину госпитализировали после того, как жители устроили под ее домом бунт. Изолировать украинку требовали примерно 20 человек, пришедших под подъезд многоэтажки.

Жену украинца, инфицированного COVID-19, изолировали Скрин видео

К дому приехали медики "скорой" и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Она пообщалась с женой инфицированного. По словам Гусак, женщина согласилась на обсервацию. У нее нет симптомов инфекции.

Также медики проверили температуру людям, которые собрались возле дома.

Напомним, это уже не первая акция протеста в Украине из-за коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус Covid-2019, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.

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