Жена украинца из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, согласилась на изоляцию.
До этого женщина находилась в самоизоляции в своей квартире, передает "Общественное Буковина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Отметим, женщину госпитализировали после того, как жители устроили под ее домом бунт. Изолировать украинку требовали примерно 20 человек, пришедших под подъезд многоэтажки.
Жену украинца, инфицированного COVID-19, изолировали
Скрин видео
К дому приехали медики "скорой" и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Она пообщалась с женой инфицированного. По словам Гусак, женщина согласилась на обсервацию. У нее нет симптомов инфекции.
Также медики проверили температуру людям, которые собрались возле дома.
Напомним, это уже не первая акция протеста в Украине из-за коронавируса.
20 февраля Украина провела эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19. Пока все они здоровы – на борт самолет взяли только людей без симптомов заболевания, 73 украинцев и иностранцев.
После возвращения из Китая все они должны пройти 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер). Однако власти не стали разглашать, где именно разместят людей. Это спровоцировало ряд акций протеста в разных регионах страны.
В итоге эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Но местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Сами местные говорят, что стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.
ООН осудила действия протестующих. "Сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не клейма", – подчеркнули в организации.
Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус Covid-2019, вспышка которого произошла в Китае, является не гриппом, а отдельной и более опасной болезнью.
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