В Черновицкой области зафиксировано уже два случая заболевания коронавирусом, но тест-систем для выявления COVID-19 до сих пор нет.

Об этом вечером в четверг, 12 марта, сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Тест-систем у нас нет. Если провести аналогию, мы живем в доме, в лесу, вокруг нас горит лесной пожар. Можно верить в то, что нас пронесет, но, скорее всего, нам всем вместе нужно готовиться, рубить деревья вокруг нашего дома и запасаться водой", – сказал он.

По словам мэра, учитывая скорость распространения вируса в Европе, количество заболевших в регионе также будет увеличиваться.

"И не нужно тешить себя иллюзиями и сравнивать системы охраны здоровья Украины с Италией, которая на сегодняшний день едва-едва справляется", – заявил Каспрук.

Алексей Каспрук

Как писал OBOZREVATEL, всего в Украине трое человек с коронавирусом состоянием на 12 марта. В Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

Накануне стало известно об еще одном случае на Буковине у 64-летнего мужчины, а также в Радомышле Житомирской области у 71-летней пенсионерки.

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