Главная Новости
13 июня • обновлено в 01:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ляшко из-за COVID-19 посоветовал отдыхать в Украине: названы 4 безопасные области

Читать материал на украинском

На фоне пандемии COVID-19 в Украине безопасно отдыхать в Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В этих регионах показатели заболеваемости соответствуют безопасным критериям. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", – сказал Ляшко.

Внешние авиаперелеты, как отметил он, планируют открыть с 15 июня.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы – для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", – добавил главный санврач.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ спрогнозировали, что на восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Отдых
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
инфекция вирус Министерство здравоохранения карантин отдых путешествия по Украине путешествия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги