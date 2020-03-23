Коронавирус убил почти 15 тысяч в Украине и мире: данные на 23 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире продолжил свою атаку. Пандемия началась в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года и успела накрыть более 180 стран – преимущественно в Европейском союзе.

Досталось и Украине. По состоянию на 23 марта в нашей стране обнаружено уже 73 случая заражения. Три пациента с COVID-19 скончались. Из-за быстрого распространения вируса Украина пошла на серьезные меры. В Киеве с понедельника, 23 марта, полностью остановится общественный транспорт. Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта, предварительно он продлится до 3 апреля.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус убил почти 15 тысяч в Украине и мире

Что важно знать о пандемии

Коронавирусом в Украине заразились уже 73 человека. За 22 марта обнаружили еще 16 инфицированных. Еще один случай ранее был зафиксирован во временно оккупированном Крыму.

Из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

В Киеве число заболевших COVID-19 выросло до 23. Плюс 14 человек за сутки.

В мире заражены уже почти 335 тысяч человек, 14654 – умерли. Излечиться удалось почти 99 тысячам пациентов.

Первую тройку составили Китай (81 054 случаев); Италия (59 138) — 5 560 новых случаев за сутки, +651 смерть (впервые за последние дни оба показателя несколько снизились); США (32 356) — 8 149 новых случаев за сутки.

Главное за 23 марта

05:02 – Еще у одного американского сенатора Ренда Пола диагностировали коронавирус.

04:30 – Первый случай заболевания обнаружен в Сирии.

04:00 – В США количество жертв пандемии превысило 400 человек. Президент Дональд Трамп поднял по тревоге национальную гвардию страны.

03:57 – Первую смерть от коронавируса подтвердили в Чехии.

00:50 – Супруга президента Украины Елена Зеленская вместе с известными телеведущими записала видеообращение к украинским мамам, находящимся на карантине с детьми.

00:40 – Британские медики обнаружили, что одним из симптомов заражения коронавирусом COVID-19 может стать внезапная потеря обоняния.

00:22 – Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о сотрудничестве Украины с МВФ в связи с пандемией.

00:07 – Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди якобы лучше переносят коронавирус или болеют им в легкой форме.

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