Коронавирус разнесли по миру еще в 2019 году: ученые нашли подтверждение

Коронавирус мог распространиться по миру и адаптироваться к своим носителям еще в конце 2019 года. Об этом свидетельствует генетический анализ образцов более, чем 7500 человек, инфицированных COVID-19.

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К такому выводу пришли ученые из Института генетики Лондонского университетского колледжа (UCL), пишет Reuters. В ходе исследования они выявили почти 200 повторяющихся генетических мутаций нового коронавируса SARS-CoV-2, которые показали, как он может эволюционировать при распространении среди людей.

Профессор UCL Франсуа Баллу, одним из руководителей исследования, сказал, что результаты показали: значительная часть глобального генетического разнообразия SARS-CoV-2 обнаружена во всех наиболее пострадавших странах. Это говорит о том, что вирус уже широко распространялся по всему миру с самого начала эпидемии. Вероятно, это произошло после преодоления межвидового барьера – момента, когда вирус "перепрыгнул" с предыдущего животного-хозяина на людей.

"Все вирусы, естественно, мутируют. Мутации сами по себе не являются плохой вещью, и нет оснований полагать, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее смертельным и заразным", – отметил ученый.

Коронавирус

Кроме того, примечательным является и результат исследования французских ученых, который продемонстрировал, что гражданин Франции заразился COVID-19 еще 27 декабря – за месяц до того, как страна ЕС подтвердила свои первые случаи опасной болезни.

Как отмечает ORF.at, случай, выявленный во Франции, также согласуется с теорией о том, что вирус, возможно, начал распространяться по миру в конце 2019 года. Отметим, мужчина, заразившийся COVID-19, не имел никаких связей с Китаем и до декабря не бывал за границей. Однако его жена работает в супермаркете недалеко от аэропорта имени Шарля де Голля в Париже, где совершают покупки многие путешественники. Ученые предполагают, что она могла перенести болезнь без симптомов и заразить супруга.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что случай во Франции не является удивительным, и призвала другие страны расследовать подобные ранние подозрительные случаи респираторных заболеваний.

В свою очередь профессор Баллу отметил, что 198 выявленных небольших генетических изменений или мутаций COVID-19 могут стать ключом к его разгадке и помочь в разработке вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае у летучих мышей обнаружен новый вирус, который тесно связан с коронавирусом COVID-19 (SARS-CoV-2). Открытие сделали ученые, которые проанализировали 302 образца из 227 животных, которых собрали в провинции Юньнань.

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