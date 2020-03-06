По состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случай заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

80 409 зараженных зарегистрировано в Китае, в частности в провинции Хубэй, сообщает государственный комитет КНР по здравоохранению.

В других странах мира число инфицированных выросло до 16 972. Первый случай заболевания был зафиксирован 5 марта в ЮАР.

Коронавирус прибавил ходу: статистика распространения в мире

В Южной Корее зарегистрировано 6088 больной, скончались 40 человек, в Италии — 3858, скончались 148, в Иране — 3513, скончались 107.

Резко подскочило число зараженных в Грузии: около 10 человек заболели, сотни отправили на карантин.

Более 100 заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, зарегистрированы в Японии (1036, скончались 12), Франции (423, скончались семеро), Германии, (349), Испании (200, скончался один), США (149, скончались 11), Сингапуре (117), Великобритании (115, скончался один), Гонконге (104, скончались двое).

Во Франции депутат Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заразился коронавирусом. Он попал в реанимацию.

Летальный исход во всем мире зафиксирован в 3348 случаях.

Карта распространения коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму на карантин из-за подозрения на коронавирус отправили 58 человек.

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