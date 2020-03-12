Коронавирус и страх смерти.

А теперь серьезно. Нельзя не заметить панику, которая нарастает тем сильнее, чем активней коронавирус идет по планете. Наблюдая за происходящим, мне кажется, мы умрем не от пандемии, а от того, что, как толпа, в панике задавим друг друга. Я вижу это нагнетание истерии в СМИ, и мне это не нравится. Речь уже идет не про информирование, а про манипулирование сознанием. Поднимите руки (вымытые, кстати?) те, кто ничего не знает о коронавирусе? Есть такие? Выбирая новости дня, поисковик нам выдает список ссылок на обсасывание темы коронавируса без нашего желания читать это. Зачем? Нормальные новости практически исчезли из сводок.

Я не хочу фантазировать о целях этого нагнетания, возможно, станет ясно после всего, я бы хотела поговорить о том, почему люди захватываются коронавирусной паникой.

❗У большинства людей активизировался страх смерти. Жили-жили и не знали, что можем умереть, а тут, прям, внезапно прозрели. Полезная, кстати, штука - осознание конечности жизни, но это если не биться в припадке "Ааа, мы все умрем" (рано или поздно, конечно, умрем), а что-то делать со своей жизнью.

❗Из этого вытекает то, что страх смерти тем сильнее, чем меньше жизни в самой жизни. Паника показывает, что слишком много людей живут не так, как хотят, живут не своими целями, живут не на полную катушку, живут, сдерживая и ограничивая себя, не долюбив, не сказав и не сделав важное, отсюда и страх не успеть. Думали, еще вагон времени впереди и, "когда-нибудь, когда дети вырастут, поменяю работу, вылечу родителей, куплю квартиру и прочее (нужное подчеркнуть), я наконец-то заживу". Но не тут-то было - подлый коронавирус, как оказалось, может накрыть неожиданно, причем до смерти.

❗И ведь какая штука - любая болезнь может прийти случайно и отправить в могилу, даже в наше время люди умирают от сепсиса и пневмонии. Приведу немного статистики. На сегодняшний день говорится о 114448 случаях заражения коронавирусом в мире, при этом известно о 4026 смертях. В то же время не вообще, а КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 49 тысяч человек;

- от рака умирает 29 тысяч человек;

- от ВИЧ и СПИДа умирает 5500 человек;

- от вирусного гепатита умирает 3600 человек и так далее.

Почему мы не истерим по этим поводам?

❗ Люди верят в то, что с ними ничего из этого не случится. Во-первых, есть некие представления о собственной неуязвимости. Во-вторых, гуляет идея, что болезнь - это наказание, и хороших мальчиков и девочек (а 95% людей считают себя хорошими) это не коснется. Многие думают, что если вести себя "правильно", то не заболеешь. Другое дело - вирус: вот это реально случайность и колесо фортуны - никаким хорошим поведением не предотвратить. И тут возникает страх.

Вывод какой? Он следует из написанного выше: жить надо СЕЙЧАС - круто, широко, смело, при этом признавая, что случиться может все, что угодно - мы хрупки и уязвимы, и ни от какой болезни мы не застрахованы. И нет смысла ее бояться, пока болезнь не наступила. К тому же, у меня, как и Виктора Франкла, есть идея, что с большей вероятностью выживает тот, у кого есть смысл жить.

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