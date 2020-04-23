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23 апреля • обновлено в 10:31
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Глава Минздрава сказал, когда медикам заплатят 300% зарплаты

1.4т
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Уже 24 апреля Кабинет министров должен принять COVID-пакет, который урегулирует выплату 300% заработной платы медикам, которые работают с коронавирусом, за апрель.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 23 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Начиная с 1 апреля все доплаты предусмотрены в государственном бюджете после внесения изменений. Завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем постановление, которая уже окончательно урегулирует, будет введен COVId-пакет, где предусмотрено 300% зарплаты всем без исключения медработникам, которые работают с коронавирусной болезнью", – заверил министр.

Уже окончательно: глава Минздрава сказал, когда медикам заплатят 300% зарплаты

24 канал

За март, уточнил Степанов, все деньги перечислены медучреждениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель якобы 1500 гривен зарплаты, и обратилась к власти.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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