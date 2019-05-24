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Конфликт с Филаретом: Епифаний выступил с заявлением после синода

9.1тЧитать материал на украинском

Почетный Патриарх Филарет не изменил свою точку зрения относительно существования Киевского патриархата.

Об этом 24 мая сообщил на брифинге по результатам священного синода блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы обсудили ситуацию и те заявления, которые были (Филарета. – Ред.), которые он обнародовал, он это все говорил на синоде. Патриарх Филарет настаивает, что КП существует. Киевский патриархат не снят с регистрации, хотя юридический и фактически его нет, он лег в основу УПЦ", – объяснил Епифаний.

В ответ на сделанное ранее заявление Филарета о нарушении договоренностей Епифаний ответил, что никому из иерархов не обещал возобновить Киевский патриархат.

Филарет

Филарет

Пресс-служба АП

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Епифаний

Епифаний

Скриншот

"Это старая, несуществующая структура", – заявил Епифаний.

Также митрополит Киевский и всей Украины обратил внимание, что не пытался отстранить Филарета и "отправить его на покой", как заявлял почетный патриарх.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
вот тебе бабка и томас ..
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
К простому украинцу пришли какие-то люди с томосом и захватили храм в душе.
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