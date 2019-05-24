Конфликт с Филаретом: Епифаний выступил с заявлением после синода

Почетный Патриарх Филарет не изменил свою точку зрения относительно существования Киевского патриархата.

Об этом 24 мая сообщил на брифинге по результатам священного синода блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы обсудили ситуацию и те заявления, которые были (Филарета. – Ред.), которые он обнародовал, он это все говорил на синоде. Патриарх Филарет настаивает, что КП существует. Киевский патриархат не снят с регистрации, хотя юридический и фактически его нет, он лег в основу УПЦ", – объяснил Епифаний.

В ответ на сделанное ранее заявление Филарета о нарушении договоренностей Епифаний ответил, что никому из иерархов не обещал возобновить Киевский патриархат.

Филарет Пресс-служба АП

Епифаний Скриншот

"Это старая, несуществующая структура", – заявил Епифаний.

Также митрополит Киевский и всей Украины обратил внимание, что не пытался отстранить Филарета и "отправить его на покой", как заявлял почетный патриарх.

Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 мая 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

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