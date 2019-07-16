Конфликт Филарета и Епифания: УПЦ КП подала иск в суд

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Министерство культуры Украины из-за ликвидации данной религиозной организации.
Об этом сообщает пресс-служба суда. Указывается, что УПЦ КП просит отменить приказ Минкультуры от 30 января 2019 года в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП.
Отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
В суде добавили, что истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в отношении устава УПЦ КП. Суд оставил эту просьбу без удовлетворения.
Напомним, о своей самоликвидации УПЦКП объявила 15 декабря 2018 года накануне учредительного съезда, на котором была создана ПЦУ.
Патриарх Филарет, бывший глава УПЦ УП, и Епифаний, предстоятель ПЦУ
cerkvarium.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
Из-за этого ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.