Конфликт Филарета и Епифания: УПЦ КП подала иск в суд

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Министерство культуры Украины из-за ликвидации данной религиозной организации.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Указывается, что УПЦ КП просит отменить приказ Минкультуры от 30 января 2019 года в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

В суде добавили, что истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в отношении устава УПЦ КП. Суд оставил эту просьбу без удовлетворения.

Напомним, о своей самоликвидации УПЦКП объявила 15 декабря 2018 года накануне учредительного съезда, на котором была создана ПЦУ.

Патриарх Филарет, бывший глава УПЦ УП, и Епифаний, предстоятель ПЦУ cerkvarium.org

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