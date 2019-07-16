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Конфликт Филарета и Епифания: УПЦ КП подала иск в суд

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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску УПЦ КП к Министерство культуры Украины из-за ликвидации данной религиозной организации.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Указывается, что УПЦ КП просит отменить приказ Минкультуры от 30 января 2019 года в части, где указано, что утратили силу приказы министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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В суде добавили, что истец просил немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в отношении устава УПЦ КП. Суд оставил эту просьбу без удовлетворения.

Напомним, о своей самоликвидации УПЦКП объявила 15 декабря 2018 года накануне учредительного съезда, на котором была создана ПЦУ.

Патриарх Филарет, бывший глава УПЦ УП, и Епифаний, предстоятель ПЦУ

Патриарх Филарет, бывший глава УПЦ УП, и Епифаний, предстоятель ПЦУ

cerkvarium.org

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
религия церковный конфликт УПЦ КП ПЦУ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Все-таки почему Константинопольского патриарха Варфоломея называют вселенским? -Потому что после получения от него томаса автокефалию во вселенной еще могут признать, а вот - на Земле…
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Мир Миру
Мир Миру
Треба перевірити оточення Філарета. Вони його мозок точно труять чимось.
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