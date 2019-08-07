К Земле мчится гигантский астероид: что грозит

Астероид 2006 QQ23, который пролетит вблизи Земли в субботу, 10 августа, вряд ли причинит ей вред.

"В ближайшее время на нас ничего не упадет", – рассказала OBOZREVATEL астролог, эксперт по ченнелингу Эфа Форина.

По ее словам, новая волна опасений по поводу астероида и якобы связанного с ним конца света может быть вызвана энергетическим "новым годом", "Воротами Льва", которые ежегодно выпадают на период с 27 июля по 12 августа.

Звездопад, иллюстрация Habr

"Как и в любой новый год, люди всегда чего-то ожидают – кто-то хорошего, кто-то плохого, кто-то конца света, кто-то очередной звезды, кто-то астероида", – заметила астролог.

В то же время она заверила: на ближайшее время "конец света" не запланирован – ни от астероида, ни по другим причинам.

"Ничего на нас не упадет. Как специалист по ченнелингу говорю, что никто не передавал такой информации на ближайшее время. Пока что нас ничего не накроет", – подчеркнула Эфа Форина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что астероид 2006 QQ23, который превышает размеры небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг, пролетит мимо Земли 10 августа. Его размер составляет 569 метров. Астероид подойдет к Земле на расстояние около 8 миллионов километров.

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