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Конец бабьего лета: синоптик дала точный прогноз погоды для Украины

23.1тЧитать материал на украинском

Украинцам на пятницу, 19 октября, спрогнозировали последний день бабьего лета с достаточно теплой температурой – до +24 градусов.

В ближайшие дни антициклон, а это именно он организует комфортную погоду в Украине, удержит сухую воздушную массу. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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Последние теплые дни: синоптики дали свежий прогноз погоды в Украине

По ее словам, дождей во всех областях не предвидится.

"Метеоявления будут представлены туманами и дымкой, то есть легкими туманами. Ухудшение видимости в туманах возможно до 300-500 метров, поэтому водителям стоит быть более осторожными в ночные и утренние часы, особенно в низменных участках", - добавила она.

В то же время на Западе Украины 19 октября уже можно будет ощутить первое настоящее воздуха зрелой осени - похолодает, увеличится облачность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик сообщила, что с новой недели в Украину придут настоящие холода.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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