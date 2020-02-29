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1 марта • обновлено в 01:38
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Кондратюк разгромил "план примирения" с жителями Донбасса

4.4т
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал идею советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства, направленной на достижение мира на Донбассе.

Он назвал нацплатформу "плохо подготовленной домашней заготовкой", передает "5 канал". Продюсер не понимает, как украинцы могут примириться с террористами.

"Я не знаю, что это такое. Думаю, что и Сивохо этого не знает и то, что он расскажет, вам будет очень странно", – сказал Кондратюк.

Сергей Сивохо и Игорь Кондратюк

Сергей Сивохо и Игорь Кондратюк

Коллаж

"Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружия, мне кажется. Если взять в руки оружие, пока это оружие не убрано, я не понимаю, о каком примирении может идти речь. Он хочет, чтобы ВСУ на границе с ОРДЛО положили оружие и шли брататься – с кем? С русскими инструкторами? С кем примиряться? С Пушилиным? Ну позовите его в Киев, примиритесь! Выпейте с ним водки на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Сережа Сивохо бухает с Пушилиным.

Пригласите его, спросите. Думаю, если он не придет, значит, он не знает, как примириться. Я не понимаю эту "платформу примирения". Какая-то не очень хорошо подготовленная домашняя заготовка у Сергея Сивохо", – убежден продюсер.

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Он также озвучил мнение, что тем, кто живет в оккупации и искренне ждет прихода ВСУ, "платформы примирения" не нужны. Оккупанты же не собираются поддерживать инициативы украинской власти. Поэтому в ответ на планы о "примирении" Украина получает только вражеские провокации и агрессию.

"Они [власть] посылают месседжи, что готовы разобраться мирно. В ответ получают продолжения убийств украинских солдат. После слов о примирении мы слышали жесткие комментарии от всяких пушилиных и так далее, мол, "кто вы такие и что вы это говорите".

Такой плевок означает, конечно, что можно вытереться и лезть дальше. Но слишком много людей погибло, чтобы осознать, что наша история состоит в сопротивлении России, потому что она аннексировала Крым и воюет с нами на Донбассе", – сказал продюсер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказал мнение о том, что если Украина будет стремиться наладить отношения с Россией и закончить войну на Донбассе любой ценой, это придется сделать на условиях Кремля.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Игорь Кондратюк Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Новости Донбасса СНБО Донбасс
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сидит эта cкoтина в Киеве, в хорошей квартире, вкусно жрёт в ресторанах, потягивает винцо по вечерам, и так это через губу цедит надменно свое "бесценное" мнение о том, что никакого мира в Донбассе не нужно, а нужно, чтобы xoлопы и cмерды продолжали yмирать там за его красивую жизнь
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, не хочешь отстать от Украины и заняться наконец-то своими делами за сотни км? детьми, семьей, престижной работой...? а мы как-то сами разберемся без советов таких как ты В СВОЕЙ СТРАНЕ.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванова Елена, я не "подрабатываю", как ты выражается, я долго училась и теперь у меня хорошая, престижная работа. Ты ничего обо мне не знаешь, чтобы утверждать, что я никому не помогаю. И я не занимаюсь оправданием yбийств, происходящих в Донбассе, как это существо, герой статьи. МНЕ ЖАЛКО твоих сограждан по обе стороны! Да, по обе! МНЕ ЖАЛКО, хотя я живу за сотни километров и принадлежу к другому народу, МНЕ ЖАЛКО, А ВАМ НЕТ! Вот что страшно. Для вас вoйна стала обыденностью, нормой. Вы потеряли человечность, даже Аллея Ангелов не трогает ваши сердца, ведь это же дети "ceпаров". Когда вы очнетесь, будет поздно. Не будет уже страны Украины, даже Германия пережила нацизм и денацификацию, а вам этого не пережить.
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