Украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал идею советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства, направленной на достижение мира на Донбассе.

Он назвал нацплатформу "плохо подготовленной домашней заготовкой", передает "5 канал". Продюсер не понимает, как украинцы могут примириться с террористами.

"Я не знаю, что это такое. Думаю, что и Сивохо этого не знает и то, что он расскажет, вам будет очень странно", – сказал Кондратюк.

Сергей Сивохо и Игорь Кондратюк Коллаж

"Примирение может быть между людьми, которые не брали в руки оружия, мне кажется. Если взять в руки оружие, пока это оружие не убрано, я не понимаю, о каком примирении может идти речь. Он хочет, чтобы ВСУ на границе с ОРДЛО положили оружие и шли брататься – с кем? С русскими инструкторами? С кем примиряться? С Пушилиным? Ну позовите его в Киев, примиритесь! Выпейте с ним водки на нейтральной зоне. Я просто хочу на это посмотреть: Сережа Сивохо бухает с Пушилиным.

Пригласите его, спросите. Думаю, если он не придет, значит, он не знает, как примириться. Я не понимаю эту "платформу примирения". Какая-то не очень хорошо подготовленная домашняя заготовка у Сергея Сивохо", – убежден продюсер.

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Он также озвучил мнение, что тем, кто живет в оккупации и искренне ждет прихода ВСУ, "платформы примирения" не нужны. Оккупанты же не собираются поддерживать инициативы украинской власти. Поэтому в ответ на планы о "примирении" Украина получает только вражеские провокации и агрессию.

"Они [власть] посылают месседжи, что готовы разобраться мирно. В ответ получают продолжения убийств украинских солдат. После слов о примирении мы слышали жесткие комментарии от всяких пушилиных и так далее, мол, "кто вы такие и что вы это говорите".

Такой плевок означает, конечно, что можно вытереться и лезть дальше. Но слишком много людей погибло, чтобы осознать, что наша история состоит в сопротивлении России, потому что она аннексировала Крым и воюет с нами на Донбассе", – сказал продюсер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказал мнение о том, что если Украина будет стремиться наладить отношения с Россией и закончить войну на Донбассе любой ценой, это придется сделать на условиях Кремля.

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