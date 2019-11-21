Кончились деньги спонсоров: в черкасских больницах пациентам не дают хлеба. Видео

Более месяца назад черкасские больницы перешли на питание без хлеба. Такими методами здесь пытаются сэкономить, чтобы хоть как-то прокормить пациентов.

Причина вынужденной диеты – ограниченное финансирование. В среднем на питание одного больного тратят не более 10 гривен. Об этом говорится в сюжете "ВИККА" (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца).

Питаются пациенты медучреждений три раза в день и с каждым разом составлять меню все сложнее.

Один из пациентов – чернобылец с инвалидностью Николай Татиенко – в больнице находится уже несколько недель. Ему медицинское учреждение должно выдавать усиленное питание. Однако он ест то, что и другие. Сетует на отсутствие хлеба, поэтому черный хлеб, который он очень любит, мужчине привозит сын.

Скрин с видео Хлеб Николаю Татиенку привозит в больницу сын

По словам директора Черкасской городской больницы №1 Тимофея Тронца, на почти 400 пациентов город ежемесячно выделяет всего 60 000 гривен. Ранее кормили больных спонсоры.

"Осенью сложилась такая ситуация, что спонсорская помощь прекратилась в том объеме, в котором предоставлялась, и мы вынуждены закупать за бюджетные средства картофель, овощи, крупы и другие продукты", – отметил директор медучреждения.

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Проблема нехватки денег на питание наблюдается во всех шести больницах Черкасс. В этом году государство выделило на них 200 миллионов гривен, столько же поступило из городского бюджета. Однако, как объяснили журналистам в городском департаменте здравоохранения, этих средств хватает на зарплаты медика, медикаменты и оплату коммунальных услуг. Еда для больных финансировалась по остаточному принципу

"Таковы реалии жизни. С 1 января на Черкассы поступает медицинская субвенция на три месяца в размере 55 миллионов гривен. А чтобы мы могли нормально функционировать, нам дополнительно нужно еще 90 миллионов взять из бюджета города", – рассказал директор Департамента здравоохранения ЧМР Олег Стадник.

Скрин с видео Директор Департамента здравоохранения в Черкассах Олег Стадник

Чиновник говорит: уже с апреля 2020 медицинской субвенции вообще не будет, больницы будут под финансовой опекой Национальной службы здоровья. Поэтому, какой будет ситуация в следующем году, пока не прогнозирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах планируют ввести единый электронный ученический билет. Инновация будет действовать во всех школах города.

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