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3 мая • обновлено в 22:45
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Комаровский рассказал, как будет лечиться от коронавируса

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Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что будет делать, если заболеет коронавирусом.

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По его словам, первое, что необходимо сделать – сообщить людям, с которыми вы контактировали, о заболевании. Шесть пунктов своих действий Комаровский описал на странице в Instagram.

Комаровский рассказал, как будет лечиться от коронавируса

Комаровский рассказал, как будет лечиться от коронавируса

Он отметил, что будет пить много жидкости и есть фрукты, следить за своим самочувствием, примет леденцы, если будет першение в горле, и выпьет парацетамол, когда повысится температура. При этом врач продолжит работать дома.

Что будет делать Комаровский, если заболеет COVID-19:

  • Первое, что я сделаю – это обзвоню своих сотрудников и скажу, что заболел. В дом ко мне и так никто не ходит, кроме жены, которая из дома не выходит. То есть она со мной все равно контактировала, и прятаться от нее никакого смысла нет, поскольку дни перед этим, когда я был заразен, мы интенсивно общались.

  • Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере.

  • Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты. Вот и все, собственно говоря.⠀

  • А дальше будем смотреть по симптоматике. Если будет в горле свербеть, то буду сосать какие-то таблетки — скорее всего, обычные леденцы. Если повысится температура и будет плохо — приму парацетамол.

  • И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50−55%, то есть никаких проблем нет.

  • Хлорохин, сумамед, азитромицин, цинк или противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции глотать не буду. Все, что буду, — это литрами пить жидкость и есть фрукты.

Комаровский рассказал, как бы лечился от коронавируса

Комаровский рассказал, как бы лечился от коронавируса

instagram.com/doctor_komarovskiy

Как писал OBOZREVATEL ранее, во Франции впервые кошка заразилась коронавирусом COVID-19. Вероятно, она подхватила заболевание от своего хозяина.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
судя по схеме лечения доктора,то заболевание серьезнейшее..
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