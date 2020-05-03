Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что будет делать, если заболеет коронавирусом.

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По его словам, первое, что необходимо сделать – сообщить людям, с которыми вы контактировали, о заболевании. Шесть пунктов своих действий Комаровский описал на странице в Instagram.

Комаровский рассказал, как будет лечиться от коронавируса

Он отметил, что будет пить много жидкости и есть фрукты, следить за своим самочувствием, примет леденцы, если будет першение в горле, и выпьет парацетамол, когда повысится температура. При этом врач продолжит работать дома.

Что будет делать Комаровский, если заболеет COVID-19:

Первое, что я сделаю – это обзвоню своих сотрудников и скажу, что заболел. В дом ко мне и так никто не ходит, кроме жены, которая из дома не выходит. То есть она со мной все равно контактировала, и прятаться от нее никакого смысла нет, поскольку дни перед этим, когда я был заразен, мы интенсивно общались.

Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере.

Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты. Вот и все, собственно говоря.⠀

А дальше будем смотреть по симптоматике. Если будет в горле свербеть, то буду сосать какие-то таблетки — скорее всего, обычные леденцы. Если повысится температура и будет плохо — приму парацетамол.

И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50−55%, то есть никаких проблем нет.

Хлорохин, сумамед, азитромицин, цинк или противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции глотать не буду. Все, что буду, — это литрами пить жидкость и есть фрукты.

Комаровский рассказал, как бы лечился от коронавируса instagram.com/doctor_komarovskiy

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