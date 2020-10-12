Комаровский дал прогноз, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса (COVID-19) может закончиться к концу 2022 года.

По прогнозу доктора Евгения Комаровского, опубликованному на его официальном сайте, вирус удастся победить либо когда более 60% людей им переболеют, либо когда появится недорогая безопасная вакцина.

"По моим расчетам, если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года. К этому времени у нас будет факт коллективного иммунитета, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будет относиться точно так же, как к гриппу. Он будет к нам приходить, вызывать локальные вспышки, косить свою жатву из жертв", – рассказал Комаровский.

Он отметил, что карантинные ограничительные мероприятия не способны сколько-нибудь принципиально что-либо изменить.

"Там, где все прекрасно, как только ослабевают ограничения – то есть когда страна открывается – вирус стремительно возвращается… И это будет продолжаться до тех пор, пока более 60% населения, а может быть и более 80%, выработают антитела", – подчеркнул доктор.

По его словам, не все страны, как Израиль, имеют возможность "закрутить все гайки" и в таких условиях выжить, ведь для многих стран карантин – это экономическая гибель государства.

"Серьезный подъем заболеваемости будет, по крайней мере, в наших краях, после начала отопительного сезона. Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать и станем обогреваться, тут же упадет влажность воздуха, вирус будет сутками сохраняться в этом воздухе, и будет болеть большее количество людей", – предупредил Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский заявил, что вторая волна COVID-19 намного более опасна, чем первая, потому что в этот период заразится большее количество людей.