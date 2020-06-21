Кольцевое солнечное затмение дошло до Украины. Онлайн-трансляция

Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд

В день летнего солнцестояния, 21 июня, жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Его будет видно частично и в Украине.

Полная фаза затмения продлится 38 секунд. Это произойдет в 09:40 по киевскому времени (чтобы смотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Когда Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд, звезда окажется перекрытой на 99,4% так, что будет видно лишь внешнее "огненное кольцо".

Лучше всего солнечное затмение будет видно в некоторых частях Африки и Азии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для кого и чем опасно затмение 21 июня.