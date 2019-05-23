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Коломойский сказал, кто продолжит работать при Зеленском

7.5тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не будет увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко.

Такое мнение он выразил в интервью "Украинской правде". По словам олигарха они оба, вероятнее всего, продолжат работать на своих должностях как минимум до досрочных выборов в Верховную Раду.

"Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано", – пояснил Коломойский.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

РБК-Украина

Он также рассказал, что после возвращения в Украину уже успел лично встретиться с Аваковым в день инаугурации Зеленского. "Встреча старых друзей. Два года не виделись", – рассказал Коломойский.

При этом, по словам олигарха, он не имеет точек пересечения с Аваковым в бизнесе.

"Никогда не пересекались и не пересекаемся. Пока он на должности, скорее всего, и не будем пересекаться. У нас даже нет никаких отметок. Ни бизнес-идей, которые на сегодняшний день могли бы нас объединить. Даже теоретически", – поделился Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Коломойский вернулся в Украину из-за преследования ФБР.

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
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