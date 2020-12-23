Количество смертей в Украине в октябре существенно выросло – Госстат
В октябре-2020 в Украине значительно увеличилось количество умерших – до 59,05 тысяч, что на 17,5% больше, если сравнивать с октябрем 2019 года.
Такие данные обнародованы Государственной службой статистики на официальном сайте 22 декабря. Таким образом, рост умерших в стране уже зафиксирован в четырех месяцах текущего года (в июне он составил 8,4%, в августе – 3,9%, в сентябре – 15,4%).
В октябре количество новорожденных по сравнению с этим же периодом прошлого года упало на 8,5% – до 26,62 тысячи.
В то же время, нынешний показатель смертности несколько ниже прошлогоднего: за десять месяцев текущего года умерли 485,73 тысячи человек, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Основными причинами смерти за десять месяцев этого года были:
ишемическая болезнь сердца – 225 928 случаев;
новообразования – 65 152 случая;
внешние причины – 23 043 случая;
болезни органов пищеварения – 19 557 случаев.
За этот период от COVID-19, как заявляется в статистике, умерли 8,35 тысяч человек.
Данные касательно количества жителей по областям:
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец сообщил, что в октябре текущего года зафиксировали рекордный прирост смертей (59,1 тысяч).
Это почти равно показателю 2013 года (60,6 тысяч), когда учитывались умершие в ныне оккупированных Крыму и Донбассе.
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отмечал, что каждый месяц умирает на 7-8-9 тыс. больше человек, чем в прошлом году.
По данным Госстата, за первые 10 месяцев 2020-го количество жителей страны сократилось на 231,6 тысяч.