Количество смертей в Украине в октябре существенно выросло – Госстат

В октябре-2020 в Украине значительно увеличилось количество умерших – до 59,05 тысяч, что на 17,5% больше, если сравнивать с октябрем 2019 года.

Такие данные обнародованы Государственной службой статистики на официальном сайте 22 декабря. Таким образом, рост умерших в стране уже зафиксирован в четырех месяцах текущего года (в июне он составил 8,4%, в августе – 3,9%, в сентябре – 15,4%).

В октябре количество новорожденных по сравнению с этим же периодом прошлого года упало на 8,5% – до 26,62 тысячи.

В то же время, нынешний показатель смертности несколько ниже прошлогоднего: за десять месяцев текущего года умерли 485,73 тысячи человек, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Основными причинами смерти за десять месяцев этого года были:

ишемическая болезнь сердца – 225 928 случаев;

новообразования – 65 152 случая;

внешние причины – 23 043 случая;

болезни органов пищеварения – 19 557 случаев.

За этот период от COVID-19, как заявляется в статистике, умерли 8,35 тысяч человек.

Данные касательно количества жителей по областям:

Как писал OBOZREVATEL: